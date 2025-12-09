ชายจีนสุดซึ้งใจ! ถอนเงินสด 2 แสนกว่าบาท เจอลมพัดแรง ทำเงินปลิวว่อน แต่ได้พลเมืองดีแห่ช่วยตามเก็บจนครบ (มีคลิป)

ชายคนหนึ่งจากมณฑลเหอเป่ย เพิ่งถอนเงินสดจากธนาคารมา 50,000 หยวน (ประมาณ 250,000 บาท) แต่ดันเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดจนทำเอาเงินปลิวว่อนกระจัดกระจายไปทั่ว โชคดีได้พลเมืองดีแห่ช่วยตามเก็บจนครบ
โดยกล้องวงจรปิดเผยภาพนาทีที่นายสี่ว์ลงจากรถพร้อมภรรยา ซึ่งขณะที่พวกเขากำลังจะเดินกลับเข้าไปในร้านค้าของตัวเองหลังจากเบิกเงินมานั้น จู่ๆ ก็มีลมกรรโชกแรงในจังหวะที่นายสี่ว์ทำเงินสดก้อนโตที่อยู่ในเสื้อแจ็กเก็ตตกลงพื้นพอดี
นายสี่ว์ตกใจจนทำอะไรไม่ถูก แต่เพราะยังมีเงินเหลืออยู่ในเสื้อแจ็คเก็ตบางส่วน จึงเอามือกันเอาไว้ไม่ให้มันหล่นลงมา ด้านภรรยาของเขานั้นพอเห็นธนบัตรตกก็รีบวิ่งไล่ตามไป และเมื่อนายสี่ว์ได้สติ หลังจากยืนนิ่งไปสักพักก็รีบตามไปช่วยเก็บธนบัตรเท่าที่จะทำได้
อย่างไรก็ตาม มีธนบัตรจำนวนไม่น้อยที่ปลิวไกลออกไปเรื่อยๆ เรียกว่าบางใบนั้นปลิวไปไกลถึง 200 เมตรเลยทีเดียว
ตามรายงาน สมาชิกในครอบครัวของนายสี่ว์เปิดเผยว่า โชคดีที่ "เพื่อนบ้านที่เป็นเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ต และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงต่างออกมาช่วยกันเก็บคนละไม้คนละมือ"
หลังจากช่วยกันกว่าครึ่งชั่วโมง ในที่สุดนายสี่ว์ก็ได้เงินทั้งหมดกลับคืนอย่างครบถ้วน ไม่ขาดไปแม้แต่ใบเดียว ซึ่งทำให้เขารู้สึกซาบซึ้งใจมากเพราะถ้าไม่ได้บรรดาพลเมืองดีช่วยเอาไว้ เงินก็คงจะปลิวหายไปหมดแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบแทนและขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ นายสี่ว์จึงซื้อน้ำและนำไปมอบให้กับทุกคนด้วยตนเอง
ทั้งนี้ ภายหลังหนึ่งในเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้ยืนยันว่า ธนบัตรเหล่านั้นล้วนเป็นของจริง ส่วนการช่วยเก็บนั้นก็ถือเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด
ที่มา : 河北男銀行剛取5萬現金遭大風吹走 好心人幫拾回一分不少