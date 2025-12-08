พรหมลิขิต! เด็กหญิงชาวจีนที่รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ กลายมาเป็นเจ้าสาวของทหารที่ช่วยชีวิตเธอไว้ในอีก 17 ปีต่อมา

เหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 8.0 ริกเตอร์ ที่เหวินฉวน มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ในปี 2008 ถือเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ ซึ่งใครจะคิดว่าเหตุการณ์นี้จะนำพาให้คนสองได้มาเจอกัน และแต่งงานกันในอีกหลายสิบปีต่อมา
โดยเมื่อวันที่ 29 พ.ย.ที่ผ่านมา บ่าวสาวกว่า 37 คู่ ได้เข้าร่วมพิธีมงคลสมรสแบบหมู่คณะ ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นในธีมขนบธรรมเนียมงานแต่งในสมัยราชวงศ์ฮั่น ณ เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน และหนึ่งในคู่รักที่เป็นที่จับตามอง คือ คู่ของ "เหลียงจื้อปิน" กับ "หลิวซีเหม่ย" ที่อายุห่างกันถึง 12 ปี
พวกเขาได้แบ่งปันเรื่องราวความรัก ที่มีจุดเริ่มต้นจากภัยพิบัติครั้งใหญ่ว่า ระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหว เหลียงในวัย 22 ปี เป็นทหารที่ถูกส่งไปช่วยเหลือในการกู้ภัย
เขาได้ช่วยชีวิตหลิว วัย 11 ขวบ ที่ติดอยู่บนชั้นสองของอาคารที่ถล่มลงมา และถูกขังอยู่ใต้ลูกกรงเหล็กและซากอิฐซากปูน
เหลียงและทีมใช้เวลาขุดกว่า 4 ชั่วโมง ก่อนที่จะสามารถดึงตัวหลิวออกมาได้อย่างปลอดภัยและนำตัวเธอส่งไปโรงพยาบาล
หลังจากหายดีแล้ว หลิวและครอบครัวก็เดินทางกลับบ้านที่มณฑลหูหนาน
“เป็นเวลากว่าหลายปี ฉันจำไม่ได้ว่าใบหน้าของเขาเป็นเช่นไร สิ่งเดียวที่ฉันจำได้ คือ ภาพอันเลือนรางของคนคนหนึ่ง” หลิวกล่าว
อย่างไรก็ตาม เรื่องราวไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในปี 2020 ขณะที่หลิว วัย 22 ปี กำลังนั่งรับประทานอาหารเย็นอยู่กับพ่อแม่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในฉางซา จู่ๆ แม่ของเธอก็จ้องมองไปยังชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ที่โต๊ะถัดไปและพูดขึ้นมาว่า “เขาดูเหมือนทหารที่ช่วยลูกไว้ในครั้งนั้นเลย”
หลิวจึงลุกขึ้นและเดินเข้าไปหาชายคนดังกล่าว แล้วทักว่า “พี่เหลียง...ใช่พี่ไหม?”
จากนั้นทั้งสองก็ได้แลกเปลี่ยนช่องทางการติดต่อกัน และพูดคุยกันเรื่อยมา โดยหลิวรู้สึกประทับใจในความอดทนและความภักดีของเหลียงเป็นอย่างมาก ก่อนที่เธอจะรวบรวมความกล้าและเป็นฝ่ายสารภาพรักออกไปก่อน
“ฉันไม่ได้รักเขาเพราะบุญคุณ” “แต่การได้ใช้เวลาร่วมกันทำให้ฉันตระหนักว่า นี่คือคนที่ฉันสามารถฝากชีวิตเอาไว้ได้” หลิวกล่าว
ด้านเหลียงก็ได้สัมผัสถึงความจริงใจและพลังบวกในตัวหลิว
“เธอคือแสงสว่างในชีวิตของผม ทุกครั้งที่ผมรู้สึกแย่ พลังบวกจากเธอจะคอยปลอบโยน และช่วยเตือนผมว่าชีวิตยังคงเต็มไปด้วยความหวัง” “ในอดีต การช่วยเหลือผู้คนเป็นหน้าที่ของผม แต่ตอนนี้ผมรักเธอจริงๆ มันเป็นคนละเรื่องกัน”เหลียงกล่าวพร้อมเสริมว่า โชคชะตาช่างเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ หลายสิบปีก่อนเขาได้ช่วยชีวิตเธอไว้ หลายสิบปีต่อมา เธอได้กลายมาเป็นแสงสว่างในชีวิตของเขา
หลังเรื่องราวของเหลียงและหลิวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตก็ต่างแสดงความยินดีและแห่อวยพรให้ทั้งคู่กันอย่างล้นหลาม เช่น “นี่คือโชคชะตาที่สวรรค์ลิขิตไว้” และ “เรื่องราวความรักที่เริ่มต้นจากซากปรักหักพังและจบลงที่แท่นบูชา เรื่องราวเทพนิยายในชีวิตจริงที่ช่างแสนอบอุ่นหัวใจ”
