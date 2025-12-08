ล้นโรงพยาบาล! &'ไข้หวัดใหญ่&' ระบาดหนักในจีน "H3N2 ครองเมือง"

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนเปิดเผยแนวโน้มการระบาดของไวรัสไข้หวัดใหญ่ระบุว่า ปัจจุบันมี 17 มณฑลทั่วประเทศที่สถานการณ์การระบาดอยู่ในระดับสูง และมณฑลที่เหลืออยู่ในระดับปานกลาง โดยอัตราผลตรวจเชื้อไวรัสเป็นบวกในกลุ่มผู้ป่วยนอกและแผนกฉุกเฉินพุ่งสูงถึงร้อยละ 51
หลี่ ต้งเจิง หัวหน้าแพทย์แผนกโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลปักกิ่งโย่วอัน (Beijing Youan Hospital) ระบุว่า ในฤดูหนาวปีนี้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H3N2) เป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดโดยมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 95 โดยมีสายพันธุ์ H1N1 และสายพันธุ์ B ระบาดร่วมด้วยเพียงเล็กน้อย
รายงานจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีนระบุว่า จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2568 มีรายงานการระบาดแบบกลุ่มก้อนกว่า 1,541 ครั้ง ซึ่งมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเกือบ 50 เท่า โดยร้อยละ 80 เกิดขึ้นในโรงเรียนระดับประถมและมัธยม
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่ได้ให้ผลป้องกันตลอดชีพ ปัจจุบันเทคโนโลยีสามารถให้ภูมิคุ้มกันได้นานประมาณ 6-8 เดือน จึงจำเป็นต้องฉีดกระตุ้นทุกปี
นอกจากนี้ ประสิทธิภาพของวัคซีนยังขึ้นอยู่กับการ "คาดการณ์" สายพันธุ์ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในแต่ละปี หากคาดการณ์ได้ตรงกับสายพันธุ์ที่ระบาดจริง ประสิทธิภาพการป้องกันอาจสูงกว่าร้อยละ 60 แต่หากคลาดเคลื่อน ประสิทธิภาพอาจลดลงเหลือร้อยละ 30-40 อย่างไรก็ตาม แพทย์ยังคงยืนยันว่าการฉีดวัคซีนเป็นวิธีที่คุ้มค่าและดีที่สุด เพราะช่วยลดความรุนแรงของโรค ลดโอกาสการป่วยหนักและการเสียชีวิตได้
สำหรับการรับมือเมื่อติดเชื้อ หลี่ ต้งเจิง เน้นย้ำถึงช่วงเวลา "48 ชั่วโมงทอง" ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการใช้ยาต้านไวรัส (เช่น Oseltamivir หรือ Baloxavir) ยาเหล่านี้จะออกฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส หากได้รับยาช้าเกินไปเมื่อไวรัสกระจายตัวไปมากแล้ว ประสิทธิภาพการรักษาจะลดลงอย่างมาก ดังนั้นหากมีอาการควรรีบพบแพทย์ทันที
แนวโน้มสถานการณ์
ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่า ขณะนี้พื้นที่ภาคเหนือของจีนได้ผ่านจุดสูงสุดของการระบาดและเริ่มชะลอตัวลงแล้ว ในขณะที่พื้นที่ภาคใต้ยังอยู่ในช่วงขาขึ้น ซึ่งคาดว่าฤดูกาลระบาดของไข้หวัดใหญ่ในรอบนี้จะกินเวลาต่อเนื่องไปอีก 1-2 เดือน และน่าจะสิ้นสุดลงในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนหรือประมาณปลายเดือนมกราคม
ที่มา: กลุ่มสื่อจีน (CCTV/China Daily)