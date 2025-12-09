จีนทดสอบ ‘รถบรรทุกเหมืองไร้คนขับ’ บนความสูง 5,600 เมตร สูงที่สุดในโลกที่ซินเจียง

จีนทดสอบการใช้งานรถบรรทุกเหมืองระบบไร้คนขับ (Unmanned Mining Trucks) ที่เหมืองตะกั่วและสังกะสี หั่วเชาอวิ๋น (Huoshaoyun) ในอำเภอเหอเถียน เขตปกครองตนเองซินเจียง ซึ่งตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 5,600 เมตร ซึ่งนับเป็นเหมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงที่สุดในโลก
หนังสือพิมพ์ Science and Technology Daily ของทางการจีนรายงานความสำเร็จในการทดสอบระบบขนส่งและโหลดแร่ด้วยรถบรรทุกไร้คนขับที่พัฒนาขึ้นเองภายในประเทศ โดยเทคโนโลยีนี้เข้ามาตอบโจทย์ความท้าทายสำคัญในการทำเหมืองบนพื้นที่ราบสูงเทือกเขาคุนหลุน ซึ่งมีสภาพแวดล้อมโหดร้าย ปริมาณออกซิเจนเบาบางเพียงครึ่งหนึ่งของระดับน้ำทะเล มีลมกรรโชกแรง และอากาศหนาวเย็นจัดตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงานมนุษย์
สำหรับเหมืองหั่วเชาอวิ๋น เป็นแหล่งแร่ตะกั่วและสังกะสีระดับโลกที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก และใหญ่ที่สุดที่จีนเคยค้นพบ มีปริมาณแร่สำรองกว่า 21 ล้านตัน โดยประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจไว้สูงกว่า 370,000 ล้านหยวน (ประมาณ 1.76 ล้านล้านบาท)
ในด้านเทคโนโลยี บริษัทผู้ดำเนินการเหมืองได้ร่วมมือกับบริษัท เป่ยจิง หลิงหาง จื้อถู เทคโนโลยี (Beijing Linghang Zhitu Technology) ในเครือสำนักการรถไฟที่ 19 ของจีน พัฒนาระบบที่ผสานเทคโนโลยีเซนเซอร์หลายรูปแบบและการเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย 5G ทำให้รถบรรทุกสามารถระบุสิ่งกีดขวาง คำนวณเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดบนภูมิประเทศที่ลาดชันและขรุขระได้แบบเรียลไทม์
นอกจากนี้ ระบบยังมีห้องปฏิบัติการจำลองระยะไกล ที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยสามารถเข้าควบคุมรถจากระยะไกลได้ทันทีผ่านสัญญาณภาพความละเอียดสูงแบบ 360 องศา หากเกิดเหตุฉุกเฉิน แม้ตัวผู้ควบคุมจะอยู่ห่างออกไปหลายพันกิโลเมตรก็ตาม
ที่มา: กลุ่มสื่อจีน
ภาพโต่วอิน