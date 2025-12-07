จีนจับขังหนุ่มแสบใช้ AI ตัดต่อคลิป ‘ปูขนตาย’ หลอกขอเงินคืนร้านค้า

เจ้าหน้าที่ตำรวจในมณฑลกวางตุ้ง ได้จับกุมชายที่ใช้ AI สร้างคลิปวิดีโอเท็จเพื่อหลอกขอเงินคืนจากร้านค้าออนไลน์
เหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มต้นเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2568 เกา จิง แม่ค้าขายปูขนในเขตเซียงเฉิง เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ได้จัดส่งปูขนจำนวน 8 ตัวให้กับลูกค้าในเมืองกว่างโจว แต่หลังจากลูกค้าได้รับของในวันรุ่งขึ้นเพียง 10 นาที ก็ได้แจ้งกลับมาว่าปูขนตายไปถึง 6 ตัว พร้อมส่งคลิปวิดีโอมายืนยันเพื่อขอเคลมสินค้า
เกา จิง รู้สึกผิดสังเกตจากคลิปวิดีโอดังกล่าว เนื่องจากมุมกล้องดูผิดธรรมชาติ และเมื่อสังเกตอย่างละเอียดพบว่าปูในคลิปมีขาโผล่ออกมา 5 ขา ซึ่งผิดปกติทางชีวภาพ อีกทั้งสัดส่วนภาพยังมีการตัดส่วนลายน้ำออก อย่างไรก็ตาม เธอได้ยอมโอนเงินคืนให้ลูกค้าไปก่อนจำนวน 195 หยวน (ประมาณ 930 บาท) ตามกฎของแพลตฟอร์ม แต่เมื่อกลับมาตรวจสอบคลิปซ้ำอีกครั้งและพบพิรุธเรื่องเพศของปูที่ไม่ตรงกับสินค้าที่ส่งไป เธอจึงตัดสินใจแจ้งความและโพสต์เรื่องราวลงโซเชียลมีเดีย
จากการสืบสวนของตำรวจเมืองกว่างโจว เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2568 ผลปรากฏว่าลูกค้าคนดังกล่าวใช้แอปพลิเคชันมือถือสร้างวิดีโอ AI จำลองภาพ "ปูขนตาย" ขึ้นมาเพื่อฉ้อโกง เจ้าหน้าที่จึงสั่งลงโทษกักขังทางปกครองเป็นเวลา 8 วัน และสั่งให้คืนเงินจำนวนดังกล่าวแก่ผู้เสียหาย
นอกจากนี้ ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ตำรวจเมืองหวยฮว่า มณฑลหูหนาน ยังได้ดำเนินคดีกับบล็อกเกอร์แซ่ เหลียง ในอำเภอฮุ่ยถง ที่ใช้ AI สร้างข่าวปลอมเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2568 โดยตัดต่อคลิปอุบัติเหตุรถชนกันกว่า 20 คันบนทางด่วน เพื่อเรียกยอดผู้ติดตาม การกระทำดังกล่าวสร้างความตื่นตระหนกและรบกวนความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ ส่งผลให้เหลียงถูกลงโทษกักขังทางปกครองเป็นเวลา 3 วัน
ที่มา: CCTV News