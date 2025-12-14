คลิกคลิป : หุ่นยนต์ตำรวจจราจรเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง

เมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง เริ่มทดลองใช้ “หุ่นยนต์ตำรวจจราจร” รุ่นใหม่เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสั่งการ และดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง ถือเป็นก้าวสำคัญของการทดสอบใช้งานภาคสนาม
หุ่นยนต์ตำรวจจราจรตัวนี้มีชื่อว่า “หังซิงหมายเลข 1” พัฒนาโดยหน่วยปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ตำรวจจราจรหางโจว (Hangzhou Traffic Police Tactical Unit: TPTU) หุ่นยนต์ติดตั้งกล้องความละเอียดสูงและเซนเซอร์จำนวนมาก สามารถตรวจจับพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎจราจรได้แบบเรียลไทม์ และสามารถส่งเสียงเตือนให้คนเดินถนนและยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ปฏิบัติตามกฎระเบียบผ่านระบบเสียงอัจฉริยะ
ผู้สัญจรบอกว่า เพิ่งเลยเส้นไปไม่ถึงครึ่งเมตร หุ่นยนต์ก็เตือนทันที ตอบสนองไวมาก ขณะที่ผู้ขับขี่จักรยานยนต์บอกว่า หุ่นยนต์ช่วยลดภาระเจ้าหน้าที่ได้ และเชื่อว่าน่าจะเป็นเทรนด์ในอนาคต
นอกจากจับการฝ่าฝืนกฎจราจรแล้ว หังซิงหมายเลข 1 ยังสามารถทำงานร่วมกับสัญญาณไฟจราจร เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ควบคุมการสัญจรและเฝ้าระวังในจุดเสี่ยงต่างๆ ความคล่องตัวของตัวหุ่นยนต์ยังช่วยให้ในการย้ายตำแหน่งประจำการได้รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจราจรในพื้นที่ที่มีปริมาณรถหนาแน่น Zhang Wanzhe เจ้าหน้าที่อธิบายว่า หุ่นยนต์มี 2 โหมด คือ ยืนกำกับการจราจรกลางถนน และช่วยนำทางตามสี่แยกต่างๆ
ปัจจุบัน หุ่นยนต์กำลังอยู่ในช่วงทดลองใช้งาน แต่ในอนาคตทีมวิจัยวางแผนติดตั้งโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (large language model) เพื่อให้สามารถโต้ตอบด้วยเสียง ให้ข้อมูลแก่ประชาชน หรือรองรับคำสั่งต่างๆ ได้อย่างอัจฉริยะยิ่งขึ้น
ที่มา : China Media Group