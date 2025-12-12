คลิกคลิป : Maersk เปิดคลังสินค้าเรือธงขนาดใหญ่ที่สุดในจีนที่เซี่ยงไฮ้

เมื่อเร็วๆ นี้ Maersk บริษัทโลจิสติกส์ยักษ์ใหญ่ระดับโลก ได้จัดพิธีเปิดคลังสินค้าเรือธงขนาดใหญ่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อจีนในการเปลี่ยนแปลงโลกสีเขียวและกำหนดทิศทางโลจิสติกส์ในอนาคต
คลังสินค้าแห่งนี้ ตั้งอยู่ในเขต Yangshan Comprehensive Bonded Zone ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ Lingang มูลค่าการลงทุนกว่า 1 พันล้านหยวน (ประมาณ 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ครอบคลุมพื้นที่ 113,000 ตารางเมตร และมีพื้นที่จัดเก็บสินค้ารวม 147,000 ตารางเมตร นับเป็นโครงการคลังสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของ Maersk ในจีน และเป็นหนึ่งในโครงการคลังสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก
วินเซนต์ เคลร์ก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Maersk กล่าวว่า “ท่าเรือหลิงกั่ง อยู่ติดกับหยางซาน ซึ่งเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่ไม่มีใครเทียบได้ และอยู่ในตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญในห่วงโซ่อุปทานโลก การลงทุนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้บริการลูกค้าของเราได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมีความต้องการด้านการนำเข้า-ส่งออก การค้าระหว่างประเทศ การลงทุนค้าส่ง และอีคอมเมิร์ซ”
ที่มา : China Media Group