คลิกคลิป : ตลาดท่องเที่ยวจีนขยายบริการสำหรับผู้สูงวัย

ตลาดท่องเที่ยวของจีนกำลังมุ่งพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ผู้สูงวัยมากขึ้น ข้อมูลจากสมาคมการท่องเที่ยวจีนระบุว่า เดือนม.ค.-ต.ค.ที่ผ่านมา จำนวนคำสั่งซื้อทัวร์ข้ามมณฑลของผู้สูงวัยช่วงอายุ 55-70 ปี เพิ่มขึ้นถึง 42% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวเฉพาะบุคคลคิดเป็น 35% สะท้อนว่าการท่องเที่ยวเป็นวิธีสำคัญที่ผู้สูงวัยใช้เติมเต็มและเพลิดเพลินกับชีวิต
เมื่อเดือนพ.ย.ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวกว่า 300 คน ขึ้นรถไฟท่องเที่ยวธีม “น้ำแข็งและหิมะ” ขบวน Y783 ที่สถานีรถไฟฮาร์บิน มณฑลเฮยหลงเจียง เพื่อออกทริป 6 วัน เยือนแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง เช่น หมู่บ้าน สโนว์ทาวน์ เมืองโม่เหอ และหมู่บ้านชนเผ่าโอโรเชน ในอาหลิเฮ่อ
นักท่องเที่ยวจากมณฑลซื่อชวน (เสฉวน) บอกว่า อยากไปหมู่บ้านอาร์กติกและชมความงามของหิมะในสโนว์ทาวน์มาหลายปีแล้ว แต่ไม่มีเวลา พอเกษียณมีเวลาว่างมากขึ้น และสนุกกับการท่องเที่ยว จึงอยากไปชมภูมิประเทศที่สวยงามของจีน
เพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวสูงวัย รถไฟท่องเที่ยวขบวนนี้ จึงจัดบริการแบบมีผู้ช่วยครบวงจร ตั้งแต่การดูแลสัมภาระรายบุคคล ไปจนถึงการจัดกิจกรรมที่เหมาะกับแต่ละคน
รถเสบียงยังให้บริการอาหารสูตรเฉพาะที่คำนึงถึงสุขภาพของผู้สูงวัย เช่น เมนูน้ำตาลต่ำและโซเดียมต่ำ พร้อมพื้นที่สันทนาการหลากหลาย อาทิ มุมอ่านหนังสือ ห้องเล่นเกม และโซนออกกำลังกาย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรม กิจกรรมงานประดิษฐ์ และการร้องเพลง สร้างสีสันให้การเดินทางตลอดเส้นทาง
Yu Wensheng หัวหน้าสำนักงานท่องเที่ยวระหว่างประเทศของรถไฟฮาร์บิน กล่าวว่า เพื่อให้ผู้โดยสารสูงวัยพักผ่อนอย่างสบายที่สุด การรถไฟขยายและเสริมผนังกั้นระหว่างตู้โดยสารให้มีความทนทานมากขึ้น
ที่มา : China Media Group