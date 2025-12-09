คลิกคลิป : จีนวางแผนขยายส่วนแบ่งตลาดโลกด้วยรถยนต์รุ่นใหม่

ในงาน Guangzhou International Auto Show ครั้งที่ 23 ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของจีนได้เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่และเทคโนโลยีล้ำสมัยนับร้อยรายการ ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรม เพื่อมุ่งขยายอิทธิพลในตลาดโลก
งานในปีนี้ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นเวทีสำคัญที่สะท้อนแนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์จีน โดยมีรถยนต์รุ่นใหม่เกือบ 100 รุ่น และรถยนต์จัดแสดงมากกว่า 1,000 คัน ในจำนวนนี้มีรถยนต์พลังงานใหม่ 629 รุ่น หรือคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 60% ของรถยนต์ทั้งหมด
ผู้ผลิตรถยนต์หลายรายเปิดตัวรุ่นยอดนิยมใหม่ในงาน เพื่อตอบรับนโยบายของรัฐบาลจีนที่เตรียมลดภาษีซื้อรถยนต์พลังงานใหม่ลงครึ่งหนึ่ง และปรับเงื่อนไขการอุดหนุน โดยนโยบายดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2569 เป็นต้นไป
เทคโนโลยีอัจฉริยะกำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญรอบใหม่ของอุตสาหกรรมยานยนต์จีน ภายในงาน Huawei และ GAC ได้ประกาศเตรียมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับไฮเอนด์รุ่นแรกในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 ตอกย้ำทิศทางการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีชั้นสูงและการผลิตยานยนต์ของจีน
ที่มา : China Media Group