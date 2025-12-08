คลิกคลิป : จีนเพิ่มด่านออกใบอนุญาตเข้าแผ่นดินใหญ่สำหรับชาวไต้หวัน

เมื่อเร็วๆ นี้ จีนประกาศเพิ่มจำนวนด่านให้บริการออกใบอนุญาตเดินทางเข้าแผ่นดินใหญ่แบบครั้งเดียวสำหรับชาวไต้หวัน จากเดิม 58 แห่ง เป็น 100 แห่งแล้ว ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคล กระชับความสัมพันธ์สองฝั่งช่องแคบ
จู เฟิงเหลียน โฆษกสำนักงานกิจการไต้หวันแห่งคณะรัฐมนตรีจีน ระบุว่า ด่านให้บริการฯ ขาเข้า 100 แห่งนี้ ประกอบด้วยสนามบิน 56 แห่ง ท่าเรือ 27 แห่ง สถานีรถไฟและทางหลวง 17 แห่ง
โฆษกสำนักงานกิจการไต้หวัน ระบุว่า ชาวไต้หวันที่ยังไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตแบบมีอายุ 5 ปีล่วงหน้า สามารถยื่นขอใบอนุญาตแบบเข้าครั้งเดียวเมื่อเดินทางมาถึงได้ โดยนำบัตรประชาชนไต้หวันที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเอกสารการเดินทางจากไต้หวันและรูปถ่าย 1 ใบ มายื่นคำร้องที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าตามที่กำหนด และใช้เวลารอดำเนินการไม่เกิน 30 นาที โดยสามารถพำนักอยู่ในแผ่นดินใหญ่ได้สูงสุดถึง 3 เดือน
นอกจากนี้ ยังมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมยื่นขอเอกสารการเดินทางสำหรับชาวไต้หวันที่ไม่เคยเดินทางเข้าแผ่นดินใหญ่มาก่อน และสามารถเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในแผ่นดินใหญ่ได้ฟรีมากกว่า 3,000 แห่งด้วย
