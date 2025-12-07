คลิกคลิป : โครงสร้างพื้นฐานชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของจีนเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

ข้อมูลอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้ ระบุว่า โครงสร้างพื้นฐานการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของจีน คงรักษาการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยจากข้อมูล ณ สิ้นเดือนต.ค. ทั่วประเทศจีนมีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ารวม 18.64 ล้านหัวจ่าย เพิ่มขึ้น 54% จากปีก่อน
ข้อมูลจากสำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติ ระบุว่า สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสาธารณะมีประมาณ 4.53 ล้านหัวจ่าย เพิ่มขึ้น 39.5% จากปีก่อน ส่วนสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของเอกชนขยายตัวเร็วขึ้น โดยเพิ่มขึ้น 59.4% จากปีก่อน คิดเป็นเกือบ 14.11 ล้านหัวจ่าย
การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จนี้ สอดคล้องกับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ของจีน แผนงานของรัฐบาลที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 ต.ค. ระบุว่า ภายในสิ้นปี 2027 จีนวางแผนที่จะสร้างเครือข่ายสถานีชาร์จทั่วประเทศให้ถึง 28 ล้านหัวจ่าย และมีกำลังชาร์จสาธารณะมากกว่า 300 ล้านกิโลวัตต์ เพียงพอต่อความต้องการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า 80 ล้านคัน
ที่มา : China Media Group