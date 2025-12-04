คุณพระ! ชายจีนปวดท้อง แพทย์พบ &'ไฟแช็ก&' ที่เคยกลืนลงไปตอนเมาเมื่อ 30 ปีก่อน อึ้งเอาออกมาแล้วยังจุดติด

ชายแซ่เติ้ง วัย 67 ปีจากเมืองเฉิงตู มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) เข้ารับการรักษาอาการปวดท้องที่โรงพยาบาล แพทย์พบวัตถุแปลกปลอมในกระเพาะอาหาร ก่อนที่จะได้รับการยืนยันว่าเป็นไฟแช็กที่เขาเคยกลืนลงไป หลังโดนเพื่อนท้าระหว่างดื่มเหล้าด้วยกันสมัยหนุ่มๆ
โดยเติ้งมีอาการท้องอืดและปวดท้องมาประมาณ 1 เดือน ซึ่งตอนแรกเขาคิดว่าอาการดังกล่าวเป็นเพียงอาการของโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบ ทว่าพอกินยาและปรับเรื่องอาหารการกินแล้วไม่ได้ผล แถมอาการยังแย่ลงจนนอนราบ หรือนอนตะแคงไม่ได้ เลยตัดสินใจมาตรวจที่โรงพยาบาล
ขณะที่แพทย์ทำการส่องกล้องกระเพาะอาหารแบบฉุกเฉิน ก็พบวัตถุแปลกปลอมที่มีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมสีดำๆ ผิวเรียบๆ ถูกกัดกร่อนด้วยกรดในกระเพาะอาหารและฝังลึกอยู่ด้านใน
เนื่องจากความเรียบลื่นของมัน ทำให้แพทย์ไม่สามารถนำวัตถุดังกล่างออกมาได้ พอเติ้งฟื้นจากยาสลบ แพทย์ก็ทำการซักถาม ว่าเขาเคยกลืนสิ่งแปลกปลอมเข้าไปหรือไม่?
หลังจากครุ่นคิดอยู่นาน เติ้งก็นึกขึ้นได้ว่า เมื่อ 30 ปีก่อน ประมาณปี 1991 หรือไม่ก็ปี 1992 เขาเคยกลืนไฟแช็กพลาสติกเข้าไป เพราะโดนเพื่อนท้าระหว่างดื่มเหล้า
ด้วยความเมามาก สุดท้ายเขาก็กลืนไฟแช็กลงไปจริงๆ พอสร่างเมาก็คิดแค่ว่า เดี๋ยวไฟแช็กก็คงถูกขับออกจากร่างกายตามธรรมชาติ จึงไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ครอบครัวฟัง อย่างไรก็ตาม พอมองย้อนกลับไป เขาก็จำได้ว่าตัวเองเคยปวดท้องโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่ก็ไม่คิดเลยว่าอาการดังกล่าวจะเกิดจากไฟแช็กที่เขากลืนลงไปเลย
เมื่อแพทย์ได้รับการยืนยันว่าเป็นไฟแช็ก ก็ทำการปรึกษาหารือ วางแผนหาทางที่ดีที่สุดในการนำไฟแช็กออกมา โดยทีมแพทย์ประเมินว่า กรณีของเติ้งนั้นไม่ต้องถึงขนาดเข้ารับการผ่าตัด แต่การส่องกล้องตรวจแบบปกติก็มีโอกาสสำเร็จน้อย เนื่องจากไฟแช็กมีพื้นผิวที่เรียบ
ท้ายที่สุด ทีมแพทย์จึงเลือกใช้ถุงยางอนามัย โดยเป็นการนำถุงยางอนามัยมาห่อหุ้มไฟแช็กไว้ให้มิดชิดก่อนดึงออกมา
ทว่าที่น่าตกใจคือ แม้ว่าตัวไฟแช็กดังกล่าวซึ่งมีความยาวประมาณ 7 เซนติเมตร จะสึกกร่อนและดำคล้ำจากกรดในกระเพาะอาหาร แต่มันกลับยังสามารถใช้งานได้อยู่
แพทย์อธิบายว่า ปกติแล้วตัวไฟแช็กจะทำมาจากโพลีโพรพิลีน หรือพลาสติก ABS ซึ่งทนกรดได้สูง ทำให้สามารถทนต่อการกัดกร่อนจากกรดในกระเพาะอาหารได้เป็นเวลานาน นอกจากนี้ ด้วยความที่ไฟแช็กมีขนาดค่อนข้างใหญ่ เลยไม่สามารถผ่าน pylorus หรือส่วนปลายของกระเพาะอาหาร ที่ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของอาหารจากกระเพาะอาหารลงสู่ลำไส้เล็กได้ จึงติดค้างอยู่ในกระเพาะอาหารนับแต่นั้นมา
ทั้งนี้ แพทย์เตือนว่า หากกลืนสิ่งแปลกปลอมเข้าไป ควรรีบไปพบแพทย์โดยทันที โดยเฉพาะไฟแช็ก เพราะไฟแช็กมีก๊าซบิวเทน ซึ่งหากรั่วไหลเข้าไปในกระเพาะอาหาร อาจทำให้เกิดการกัดกร่อน ทะลุ และนำไปสู่การเสียชีวิตได้
คลิกชมคลิปในข่าว
男喝醉打賭「吞打火機」醒來全忘光 30年後腹痛就醫取出：還能用
ที่มา : 男喝醉打賭「吞打火機」醒來全忘光 30年後腹痛就醫取出：還能用！
Chinese Man Lives with Functional Cigarette Lighter in His Stomach for 30 Years