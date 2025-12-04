กองทัพพญามังกรออกกฎวินัยใหม่ กวาดล้างทหารทุจริตโกงกินบ้านเมือง กำชับความภักดีต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีน

กองทัพปลดแอกประชาชนจีนประกาศกฎระเบียบใหม่เพื่อให้ความสำคัญกับการควบคุมวินัยทางการเมืองภายในกองทัพเป็นอันดับแรก ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ PLA Daily ซึ่งเป็นกระบอกเสียงของกองทัพเมื่อวันจันทร์ ( 1 ธ.ค. )
นอกจากนั้น การออกกฎวินัยใหม่มีขึ้นเพื่อเน้นย้ำความจงรักภักดีต่อพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งมีอำนาจเบ็ดเสร็จเหนือกองทัพและเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้นายพลระดับสูง 9 นายถูกอัปเปหิ
การออกกฎวินัยใหม่เป็นการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับการบังคับใช้กฎข้อบังคับด้านระเบียบวินัยของพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งปกครองประเทศ โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2569
ในการประกาศกฎวินัยใหม่ได้มีการแจกแจงอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการกระทำ ซึ่งถือเป็นการละเมิดวินัย เช่น การมีทัศนคติทางการเมืองอย่างเข้าใจผิด ๆ การแสดงข้อคิดเห็นเชิงลบต่อผู้นำ การไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมาธิการทหารแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ( CMC ) และการไม่ปฏิบัติตามระบบการบังคับบัญชาและความรับผิดชอบของประธาน CMC
CMC เป็นองค์กรสูงสุดในการตัดสินใจทางทหารของจีน ระบบความรับผิดชอบของประธานหมายถึงประธานCMCก็คือผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยประธาน ซึ่งคนปัจจุบันคือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นมีอำนาจในการออกเสียงชี้ขาดสำหรับการตัดสินใจทางทหารที่สำคัญ โครงสร้างนี้เป็นการยืนยันว่าพรรคคอมมิวนิสต์มีอำนาจสูงสุดเหนือกองทัพ
กฏวินัยใหม่ยังมุ่งเน้นไปที่ความพร้อมรบของกองทัพ การขจัดความสามารถในการสู้รบที่เป็นของเก๊ นอกจากนั้นยังเป็นการวางแนวทางในการปราบปรามการทุจริต ปฏิรูปกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในกองทัพ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการป้องกันประเทศ การคัดเลือกและแต่งตั้งบุคลากร การควบคุมการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจ ตลอดจนการประพฤติตนไม่เหมาะสมของบุคลากรในกองทัพ เช่น การดื่มสุรา การใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินตัวระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ การจัดงานเลี้ยง หรือการใช้เงินของรัฐเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจส่วนตัว
นายพลระดับสูงที่ถูกสั่งปลดและขับออกจากพรรคในเดือนตุลาคม ไม่กี่วันก่อนการประชุมเต็มคณะสมัยที่สี่ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้น รวมถึงเหอ เว่ยตง สมาชิกกรมการเมืองและรองประธาน CMC เหมียว หวา อดีตผู้อำนวยการของ CMC ซึ่งรับผิดชอบด้านการเมือง อุดมการณ์ และบุคลากรในกองทัพ ด้วยโทษฐานทุจริตและศรัทธาความเชื่อในฐานะสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ล่มสลาย
นักวิเคราะห์ทางทหารผู้หนึ่งในกรุงปักกิ่งกล่าวว่า การแก้ไขกฎวินัยครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการนำผลการตรวจสอบการทุจริตล่าสุดมาผนวกเข้ากับกฎระเบียบของพรรค เพื่อลดโอกาสการทุจริตและการละเมิดวินัย
การปราบปรามการทุจริตยังขยายวงไปยังภาคการป้องกันประเทศทำให้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้บริหารระดับสูงหลายคนของบริษัทจัดหาอาวุธรายใหญ่ บริษัทการบินและอวกาศ และสถาบันวิจัยด้านการป้องกันประเทศ ถูกสอบสวนหรือปลดออกจากตำแหน่ง
ข้อกล่าวหาการทุจริตจำนวนมากในอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศมีส่วนทำให้สัญญาการจัดซื้ออาวุธรายใหญ่ถูกเลื่อนออกไปหรือยกเลิกในปี 2567 ส่งผลให้รายได้ของซัปพลายเออร์ผู้ผลิตอาวุธ 8 แห่งของจีนลดลงอย่างมาก ตามรายงานของสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสตอกโฮล์ม
จีนเคยมีการแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบด้านวินัยของกองทัพครั้งสุดท้ายในปี 2560 ซึ่งเป็นช่วงที่จีนกำลังปรับโครงสร้างกองทัพและลดจำนวนทหารลง 300,000 นาย
ที่มา : เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์