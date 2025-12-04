คลิกคลิป : โครงการรถยนต์จากกวางตุ้งเดินทางลงใต้ได้เริ่มมีผลบังคับใช้

รถยนต์ส่วนบุคคลกลุ่มแรกเดินทางออกจากมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ผ่านด่านท่าเรือจูไห่ที่สะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า เข้าสู่ลานจอดรถอัตโนมัติใกล้ท่าเรือฮ่องกงได้เป็นที่เรียบร้อย ถือเป็นก้าวสำคัญของงานบูรณาการความเป็นกลุ่มเมืองของเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า
โครงการนี้ริเริ่มโดยรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยอนุญาตให้รถยนต์ส่วนบุคคลจากมณฑลกวางตุ้ง ที่มีสิทธิ์เข้าใช้ลานจอดรถอัตโนมัติ (ลานจอดรถท่าเรือฮ่องกง) บนเกาะเทียมของท่าเรือฮ่องกง เดินทางผ่านด่านท่าเรือจูไห่ได้ โดยผู้ขับขี่และผู้โดยสารสามารถไปต่อเที่ยวบินที่สนามบินนานาชาติฮ่องกง หรือใช้บริการขนส่งท้องถิ่นเพื่อเดินทางเข้าสู่ฮ่องกงได้
ลานจอดรถแบบ "จอดแล้วจร" ที่ท่าเรือจูไห่ เปิดให้ยื่นคำขอตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา และเพื่อลดความยุ่งยากของขั้นตอนพิธีการศุลกากร รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งและรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ร่วมกับกรมศุลกากรและหน่วยป้องกันชายแดน ปรับปรุงระบบพิธีการศุลกากรเป็นแบบ "จุดเดียว" ที่ท่าเรือจูไห่ ทำให้การขอยื่นคำขอเดินทางลงใต้ของบุคคลและยานพาหนะ สามารถดำเนินการผ่านออนไลน์ได้
ที่มา : China Media Group