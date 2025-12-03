xs
ชายจีนใจสลาย ทำงานหนัก ประหยัดแทบตาย หาเงินส่งให้ลูก-เมีย แต่เมียเอาเงินไปเปย์พิธีกรไลฟ์สดจนเกลี้ยง แถมยังก่อหนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ชายจีนใจสลาย ทำงานหนัก ประหยัดแทบตาย หาเงินส่งให้ลูก-เมีย แต่เมียเอาเงินไปเปย์พิธีกรไลฟ์สดจนเกลี้ยง แถมยังก่อหนี้ (ภาพจาก : เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์)
ชายแซ่หลิว ตั้งใจทำงานอย่างหนักและใช้ชีวิตอย่างประหยัด เพื่อที่จะส่งเงินทั้งหมดให้กับภรรยาและลูก ทว่าภรรยากลับนำเงินไปใช้อย่างสุรุ่ยสุร่าย แถมยังเปย์พิธีกรหนุ่มในไลฟ์สดเป็นเงินกว่า 670,000 หยวน (ประมาณ 3.35 ล้านบาท) จนเงินเก็บทั้งหมดหายวับในพริบตา

โดยหลิวแต่งงานกับภรรยามา 8 ปีแล้ว ภรรยาของเขาอาศัยอยู่ที่เมืองซิงหยาง มณฑลเหอหนาน ส่วนหลิวทำงานอยู่ที่เมืองเจิ้งโจว ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองซิงหยางประมาณ 25 กิโลเมตร

ตั้งแต่แต่งงานกัน ภรรยาของเขาก็ไม่ได้ทำงาน เพียงแค่ทำหน้าที่ดูแลลูกอยู่ที่บ้าน

หลิว ซึ่งรับหน้าที่เป็นเสาหลักของครอบครัว จึงประหยัดทุกวิถีทาง โดยหลังจากหักค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและค่าเช่าที่พัก จำนวน 300 หยวน (ประมาณ 1,500 บาท) ต่อเดือน หลิวก็จะส่งเงินทั้งหมดให้ภรรยาของเขาตลอด โดยหวังว่าจะทำให้ภรรยารู้สึกมั่นคง

หลิวบอกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เขาได้มอบเงินให้ภรรยากว่า 1.16 ล้านหยวน (ประมาณ 5.8 ล้านบาท) ซึ่งฝากไว้ในบัญชีธนาคารของเธอ

อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่นานมานี้ หลิวบอกกับภรรยาว่าอยากจะตรวจสอบบัญชีธนาคารของเธอสักหน่อย แต่ภรรยาของเขากลับไม่ยอมให้ดู จึงทำให้หลิวรู้สึกสงสัยเป็นอย่างมาก

ก่อนที่ต่อมาเธอจะสารภาพว่าไม่มีเงินเหลืออยู่ในบัญชีเลย หนำซ้ำเธอยังไปกู้เงินจากบริษัทเงินกู้มาอีก 80,000 หยวน (ประมาณ 4 แสนบาท) โดยเธอบอกว่า เธอใช้เงิน 1.16 ล้านหยวนไปจนหมด ซึ่งนอกจากเงิน 670,000 หยวน ที่นำไปเปย์พิธีกรไลฟ์สดแล้ว เธอก็อธิบายไม่ได้ว่าเงินที่เหลือถูกนำไปใช้ทำอะไร

(ภาพจาก : เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์)
“ผมประหยัดเงินค่าอาหารและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อมอบเงินทั้งหมดให้กับเธอ แต่เธอกลับเอาเงินไปให้ผู้ชายคนอื่น ผมคิดว่าเธอคงทนเหงาไม่ได้”

"ที่เจิ้งโจว ผมอาศัยอยู่ในแฟลตธรรมดาๆ ราคาแค่ 300 หยวน ซึ่งแทบจะไม่มีที่กำบังลมหรือฝนเลยด้วยซ้ำ แต่ลองดูสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่สิ บ้านอันแสนสบายพร้อมระบบทำความร้อน” หลิวพูดกับภรรยาของเขา พร้อมเสริมว่า "ผมไว้ใจคุณมาก แต่สิ่งที่คุณทำมันเหมือนกับการแทงผมข้างหลัง” “ผมไม่รักคุณอีกต่อไปแล้ว”

ด้านภรรยาสารภาพว่า เธอหลงใหลในตัวพิธีกรไลฟ์สดคนนี้มาก จนจดจ่ออยู่กับการให้เงินเขาเพียงอย่างเดียว

บันทึกบทสนทนาออนไลน์ยังแสดงให้เห็นว่า เธอเคยขอให้พิธีกรหนุ่มเรียกเธอว่า "ที่รัก" อีกด้วย

หลิวบอกทั้งน้ำตาว่าตอนนี้ครอบครัวไม่มีเงินเก็บเหลือแล้ว แถมยังมีหนี้อีก 80,000 หยวน ทั้งนี้ เขาวางแผนที่จะเรียกคืนทรัพย์สินครึ่งหนึ่งกลับคืนมาก่อนที่จะยื่นฟ้องหย่า ขณะเดียวกัน ด้านแพลตฟอร์มไลฟ์สดก็กำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนคดีนี้อยู่

หลังข่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีผู้เข้าชมกว่า 31 ล้านครั้ง และกลายเป็นประเด็นร้อนบนโซเชียลมีเดียแดนมังกร พร้อมคอมเมนต์ เช่น “ช่างเป็นโศกนาฏกรรมของผู้ชายคนนี้จริงๆ เขาควรหย่ากับเธอให้เร็วที่สุด เธอไม่เข้าใจถึงความยากลำบากในการหาเงินเลย” “จะให้ทิปเปย์คนไลฟ์สดไปเพื่ออะไร แฟนๆ พวกนั้นถูกล้างสมองไปหมดแล้ว”

ที่มา : Tearful Chinese husband divorces wife for squandering US$163,000, mostly on live-streamer (SCMP)

