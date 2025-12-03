ชายจีนใจสลาย ทำงานหนัก ประหยัดแทบตาย หาเงินส่งให้ลูก-เมีย แต่เมียเอาเงินไปเปย์พิธีกรไลฟ์สดจนเกลี้ยง แถมยังก่อหนี้

ชายแซ่หลิว ตั้งใจทำงานอย่างหนักและใช้ชีวิตอย่างประหยัด เพื่อที่จะส่งเงินทั้งหมดให้กับภรรยาและลูก ทว่าภรรยากลับนำเงินไปใช้อย่างสุรุ่ยสุร่าย แถมยังเปย์พิธีกรหนุ่มในไลฟ์สดเป็นเงินกว่า 670,000 หยวน (ประมาณ 3.35 ล้านบาท) จนเงินเก็บทั้งหมดหายวับในพริบตา
โดยหลิวแต่งงานกับภรรยามา 8 ปีแล้ว ภรรยาของเขาอาศัยอยู่ที่เมืองซิงหยาง มณฑลเหอหนาน ส่วนหลิวทำงานอยู่ที่เมืองเจิ้งโจว ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองซิงหยางประมาณ 25 กิโลเมตร
ตั้งแต่แต่งงานกัน ภรรยาของเขาก็ไม่ได้ทำงาน เพียงแค่ทำหน้าที่ดูแลลูกอยู่ที่บ้าน
หลิว ซึ่งรับหน้าที่เป็นเสาหลักของครอบครัว จึงประหยัดทุกวิถีทาง โดยหลังจากหักค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและค่าเช่าที่พัก จำนวน 300 หยวน (ประมาณ 1,500 บาท) ต่อเดือน หลิวก็จะส่งเงินทั้งหมดให้ภรรยาของเขาตลอด โดยหวังว่าจะทำให้ภรรยารู้สึกมั่นคง
หลิวบอกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เขาได้มอบเงินให้ภรรยากว่า 1.16 ล้านหยวน (ประมาณ 5.8 ล้านบาท) ซึ่งฝากไว้ในบัญชีธนาคารของเธอ
อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่นานมานี้ หลิวบอกกับภรรยาว่าอยากจะตรวจสอบบัญชีธนาคารของเธอสักหน่อย แต่ภรรยาของเขากลับไม่ยอมให้ดู จึงทำให้หลิวรู้สึกสงสัยเป็นอย่างมาก
ก่อนที่ต่อมาเธอจะสารภาพว่าไม่มีเงินเหลืออยู่ในบัญชีเลย หนำซ้ำเธอยังไปกู้เงินจากบริษัทเงินกู้มาอีก 80,000 หยวน (ประมาณ 4 แสนบาท) โดยเธอบอกว่า เธอใช้เงิน 1.16 ล้านหยวนไปจนหมด ซึ่งนอกจากเงิน 670,000 หยวน ที่นำไปเปย์พิธีกรไลฟ์สดแล้ว เธอก็อธิบายไม่ได้ว่าเงินที่เหลือถูกนำไปใช้ทำอะไร
“ผมประหยัดเงินค่าอาหารและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อมอบเงินทั้งหมดให้กับเธอ แต่เธอกลับเอาเงินไปให้ผู้ชายคนอื่น ผมคิดว่าเธอคงทนเหงาไม่ได้”
"ที่เจิ้งโจว ผมอาศัยอยู่ในแฟลตธรรมดาๆ ราคาแค่ 300 หยวน ซึ่งแทบจะไม่มีที่กำบังลมหรือฝนเลยด้วยซ้ำ แต่ลองดูสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่สิ บ้านอันแสนสบายพร้อมระบบทำความร้อน” หลิวพูดกับภรรยาของเขา พร้อมเสริมว่า "ผมไว้ใจคุณมาก แต่สิ่งที่คุณทำมันเหมือนกับการแทงผมข้างหลัง” “ผมไม่รักคุณอีกต่อไปแล้ว”
ด้านภรรยาสารภาพว่า เธอหลงใหลในตัวพิธีกรไลฟ์สดคนนี้มาก จนจดจ่ออยู่กับการให้เงินเขาเพียงอย่างเดียว
บันทึกบทสนทนาออนไลน์ยังแสดงให้เห็นว่า เธอเคยขอให้พิธีกรหนุ่มเรียกเธอว่า "ที่รัก" อีกด้วย
หลิวบอกทั้งน้ำตาว่าตอนนี้ครอบครัวไม่มีเงินเก็บเหลือแล้ว แถมยังมีหนี้อีก 80,000 หยวน ทั้งนี้ เขาวางแผนที่จะเรียกคืนทรัพย์สินครึ่งหนึ่งกลับคืนมาก่อนที่จะยื่นฟ้องหย่า ขณะเดียวกัน ด้านแพลตฟอร์มไลฟ์สดก็กำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนคดีนี้อยู่
หลังข่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีผู้เข้าชมกว่า 31 ล้านครั้ง และกลายเป็นประเด็นร้อนบนโซเชียลมีเดียแดนมังกร พร้อมคอมเมนต์ เช่น “ช่างเป็นโศกนาฏกรรมของผู้ชายคนนี้จริงๆ เขาควรหย่ากับเธอให้เร็วที่สุด เธอไม่เข้าใจถึงความยากลำบากในการหาเงินเลย” “จะให้ทิปเปย์คนไลฟ์สดไปเพื่ออะไร แฟนๆ พวกนั้นถูกล้างสมองไปหมดแล้ว”
ที่มา : Tearful Chinese husband divorces wife for squandering US$163,000, mostly on live-streamer (SCMP)