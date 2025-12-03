สานฝันจอมยุทธ์! บล็อกเกอร์จีนใช้โดรนสร้าง ‘กองทัพกระบี่บิน’ จำลองฉากหมื่นกระบี่คืนสู่สำนัก

“ฟ่านสือซาน” บล็อกเกอร์หนุ่มชาวจีน สร้างความฮือฮาบนโลกออนไลน์หลังโชว์การทดสอบ “กระบี่บิน” ฝูงใหญ่ที่ควบคุมด้วยเทคโนโลยีโดรน เพื่อจำลองฉาก “หมื่นกระบี่คืนสู่สำนัก” (Wan Jian Gui Zong) ซึ่งเป็นฉากในตำนานของนิยายกำลังภายใน "ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า" ให้เกิดขึ้นจริง
ฟ่านสือซานและทีมงานได้ออกแบบและผลิตกระบี่บินขึ้นเองจำนวน 50 เล่ม ระบบดังกล่าวใช้เทคโนโลยีการควบคุมแบบฝูงบิน (Cluster Control) ทำให้กระบี่สามารถบินแปรขบวนตามคำสั่งได้อย่างพร้อมเพรียง ทั้งการขึ้นบิน ลอยตัว และบินกลับฐานโดยอัตโนมัติ โดยสามารถลอยตัวนิ่งได้ประมาณ 1 นาที และมีระยะเวลาบินต่อเนื่องนานกว่า 10 นาที
ฟ่านสือซานใช้เวลาเตรียมการสำหรับโปรเจกต์นี้ราว 3 เดือน เพื่อสานฝันวัยเด็กที่หลงใหลในโลกจอมยุทธ์
ทั้งนี้ ฟ่านสือซานได้ปฏิเสธข้อเสนอจากกลุ่มทุนหลายรายที่ต้องการร่วมมือทางธุรกิจ โดยยืนยันที่จะมุ่งเน้นการสร้างสรรค์เนื้อหาคุณภาพต่อไป และตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 2569 เขาจะพัฒนาระบบกระบี่บินให้มีความซับซ้อนและยิ่งใหญ่สมบูรณ์แบบที่สุด เพื่อสร้างปรากฏการณ์ทางสายตาระดับภาพยนตร์
ที่มา: Cover News