รัสเซียเปิดจองซื้อพันธบัตรเงินหยวนในประเทศ เพิ่มแรงหนุนสกุลเงินของจีนสู่สากล

รัสเซียโดดร่วมวงกับฮังการี อินโดนีเซียและอีกหลายชาติ ซึ่งต่างพากันออกพันธบัตรในรูปสกุลเงินหยวนในปี 2568 ที่กำลังจะผ่านพ้นไป โดยกระทรวงการคลังพญาหมีขาวเริ่มเปิดจองซื้อพันธบัตรแล้วเมื่อวันอังคาร ( 2 ธ.ค.)
พันธบัตรหยวนของรัฐบาลรัสเซียที่ขายในประเทศมี 2 ประเภทคือพันธบัตรที่มีอายุครบกำหนด 3.2 ปีและ 7.5 ปี มีระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยทุก 182 วัน โดยกำหนดมูลค่าที่พันธบัตรละ 10,000 หยวน (1,413.32 ดอลลาร์สหรัฐ) นักลงทุนจะเลือกใช้เงินหยวนหรือเงินรูเบิลในการซื้อพันธบัตรและรับดอกเบี้ยก็ได้แล้วแต่จะต้องการ ตามแถลงการณ์บนเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังรัสเซีย
คาดว่า พันธบัตรอายุ 3.2 ปีจะให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 - ร้อยละ 6.5 ส่วนพันธบัตรอายุ7.5 ปี อัตราดอกเบี้ยจะถูกจำกัดไว้ที่ร้อยละ 7.5 ตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กเมื่อวันจันทร์ ( 1 ธ.ค. ) โดยอ้างสำนักข่าวอินเตอร์แฟกซ์
ก่อนหน้านี้ฮังการีได้ออกพันธบัตรแพนด้า มูลค่า 5 พันล้านหยวนในตลาดระหว่างธนาคารของจีนเมื่อเดือนกรกฎาคม ต่อมาในเดือนตุลาคมรัฐบาลอินโดนีเซียมีการระดมทุนด้วยการออกพันธบัตรสกุลเงินหยวนมูลค่า 6 พันล้านหยวนเป็นครั้งแรก
นักวิเคราะห์ชี้ว่า ความเคลื่อนไหวเหล่านี้ตอกย้ำว่านักลงทุนทั่วโลกมีความมั่นใจต่อเศรษฐกิจและสกุลเงินของจีนเพิ่มมากขึ้น
จ้าว ชิงหมิง ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอาวุโสประจำกรุงปักกิ่งกล่าวว่า หยวนได้กลายเป็นสกุลเงินหลักระหว่างประเทศสกุลหนึ่งไปแล้ว
ฉง อี้ อาจารย์ประจำโรงเรียนการบริหารจัดการเทียนจิน (Tianjin School of Administration) ระบุว่า การใช้เงินหยวนในระดับสากลมีการเร่งความเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และเมื่อพิจารณาจากสถานะของเศรษฐกิจจีนในโลกแล้ว เงินหยวนมีศักยภาพที่จะขยายตัวได้อีกมาก
ตามข้อมูลของ SWIFT เงินหยวนครองส่วงแบ่งในระบบการชำระเงินทั่วโลกร้อยละ 3.17 ในเดือนกันยายน โดยมีการชำระด้วยเงินหยวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.53 จากเดือนสิงหาคม
ขณะที่รายงานล่าสุดของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (Bank for International Settlements) ยืนยันสถานะของเงินหยวนว่าเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนมากเป็นอันดับ 5 ของโลก โดยครองส่วนแบ่งการทำธุรกรรมทั่วโลกร้อยละ 8.5 เพิ่มขึ้น 1.5 จุดจากเมื่อปี 2565 ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในบรรดาสกุลเงินทั้งหมด
ที่มา : โกลบอลไทมส์