หนุ่มนักกล้ามถักชุดกี่เพ้าให้แฟนสาว คว้าฉายา &'แฟนหนุ่มที่ดีที่สุดในจีน&' เผยแรงบันดาลใจจากแม่ผู้ล่วงลับ!

"เจิ้งเทียนหยวน" ชายวัย 32 ปี จากเมืองเซินเจิ้น มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ผู้คลั่งไคล้การออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจ ได้กลายเป็นไวรัล หลังจากที่เขาทำเซอร์ไพรส์ถักโครเชต์ชุดกี่เพ้าสีฟ้าอ่อนให้แฟนสาวเป็นของขวัญ
ความจริงแล้วเจิ้งก็เป็นชายหนุ่มธรรมดาๆ คนหนึ่งที่มีหลากหลายบทบาท โดยเขามีพื้นฐานการศึกษาทางด้านดนตรีคลาสสิก และทำงานเป็นดีเจประจำสถานีวิทยุ นอกจากนี้ เขายังรักการออกกำลังกายมากเสียจนสามารถคว้ารางวัลอันดับที่ 6 จากการแข่งขันเพาะกายชิงแชมป์แห่งชาติที่จัดขึ้นในปีนี้ โดยสมาคมเพาะกายแห่งประเทศจีน
ล่าสุด เจิ้งเพิ่งจะได้รับตำแหน่งเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่ง นั่นก็คือ "แฟนหนุ่มที่ดีที่สุดในจีน" เนื่องจากในเดือนส.ค.ที่ผ่านมา เขาได้แชร์ภาพชุดกี่เพ้าสีฟ้าอ่อนที่เขาตั้งใจถักเองกับมือ เพื่อให้เป็นของขวัญวันเกิดแฟนสาว
นี่เป็นครั้งแรกที่เจิ้งได้ลองถักโครเชต์ โดยเขาทำทุกอย่างตามแบบที่สั่งซื้อมาจากทางออนไลน์ และทุ่มเทเวลาว่างทั้งหมดที่มีให้กับมัน
เขาถึงกับถักโครเชต์ระหว่างปั่นจักรยานในยิมด้วยซ้ำ เรียกว่าว่างเมื่อไหร่เขาก็จะถักโครเชต์ตลอด แต่ที่สำคัญคือ ต้องพยายามอย่างหนักไม่ให้แฟนสาวของเขาจับได้
หลังจากผ่านไป 2 เดือนครึ่ง ผลงานชุดกี่เพ้าของเจิ้งก็เสร็จสมบูรณ์ โดยเจิ้งบอกว่าส่วนที่ยากที่สุด คือ การรักษาทัศนคติที่ดีเอาไว้ โดยเฉพาะเวลาที่ทะเลาะกับแฟนสาวนั้นค่อนข้างที่จะทำได้ยากเป็นพิเศษ
อย่างไรก็ตาม การถักโครเชต์กลายเป็นงานอดิเรกของเขาไปแล้ว โดยเจิ้งยังถักตุ๊กตาตัวเล็กๆ เพิ่มอีกด้วย และเขาก็ยังถักชุดเดรสอีกชุดให้แฟนสาวของเขาเมื่อไม่นานนี้ โดยเขาคิดว่าความรักของเขาที่มีต่อการถักโครเชต์นั้นเป็นอิทธิพลที่ได้รับมาจากแม่ผู้ล่วงลับ ซึ่งชื่นชอบการถักโครเชต์เช่นกัน
เจิ้งเล่าว่า ครั้งหนึ่งแม่ของเขาเคยโชว์ที่รองแก้วที่แม่ถักให้เขาและพ่อดู แต่ที่รองแก้วเหล่านั้นดูไม่สวยงามสักเท่าไหร่ แม่เลยเลิกถักโครเชต์ไป ซึ่งมันทำให้เจิ้งรู้สึกผิดและเสียใจที่มีส่วนที่ทำให้แม่ล้มเลิกงานอดิเรกนี้ไป และสงสัยว่าแม่จะพูดอะไรถ้ารู้ว่าลูกชายคนนี้กำลังถักโครเชต์อยู่
เขายังเอาที่รองแก้วที่แม่ของเขาทำไว้ ซึ่งอยู่ที่บ้านเก่ากลับมาด้วย โดยเขาบอกว่าเขาอยากจะสร้างสรรค์ผลงานที่รองแก้วร่วมกับแม่ของเขา
หลังเรื่องราวของเจิ้งถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้ชายบางคนแสดงความคิดเห็นเชิงลบ โดยตั้งคำถามว่าทำไมเจิ้งถึงทำงานของผู้หญิง ซึ่งเจิ้งก็ตอบกลับไปว่า งานไม่ควรถูกจำกัดด้วยเพศสภาพ “ปัจจุบันผู้หญิงได้ก้าวเข้ามาทำงานในตำแหน่งที่สงวนไว้สำหรับผู้ชาย ซึ่งมันไม่เป็นไรเลยที่จะสลับกัน การทำในสิ่งที่ในอดีตสงวนไว้ให้เฉพาะผู้หญิงทำ ก็ไม่ได้ทำให้คุณกลายเป็นคนที่แมนน้อยลงหรอก”
ทัศนคติของเขาทำให้เขาได้รับคำชื่นชมมากมาย โดยเฉพาะจากผู้หญิง พร้อมคอมเมนต์ เช่น “เขาถักชุดได้สวยมาก แถมยังมีหุ่นล่ำๆ แบบนั้นอีก” และ “ฉันนึกไม่ออกเลยว่าการเดทกับผู้ชายแบบนี้จะมีความสุขขนาดไหน”
