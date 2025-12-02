แฟนคลับอึ้ง! จีนตัดไฟนักร้องอนิเมะ "วันพีซ" กลางคอนเสิร์ต หิ้วลงเวทีกลางเพลง

"มากิ โอตสึกิ" (Maki Otsuki) ศิลปินเจ้าของเพลงประกอบอนิเมะชื่อดังระดับโลกอย่าง "วันพีซ" (One Piece) ถูกตัดระบบไฟและเสียงกลางอากาศขณะกำลังทำการแสดงกลางนครเซี่ยงไฮ้ สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนเพลงและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นการกระทำที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ
รายงานระบุว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ขณะที่มากิ โอตสึกิ กำลังร้องเพลงธีมของอนิเมะเรื่องวันพีซ ทันใดนั้นไฟและดนตรีบนเวทีก็ดับลง ก่อนที่เจ้าหน้าที่ทีมงาน 2 คนจะรีบขึ้นไปพาตัวเธอลงจากเวทีทันที โดยทางต้นสังกัดของโอตสึกิระบุเพียงว่าเป็น "เหตุสุดวิสัย" และยืนยันว่าไม่มีปัญหาอื่นใดนอกจากโชว์ที่ถูกยกเลิก ซึ่งทีมงานท้องถิ่นได้ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี
นักวิเคราะห์มองว่า การกวาดล้างกิจกรรมบันเทิงจากญี่ปุ่นครั้งนี้ เป็นผลพวงจากความตึงเครียดระลอกใหม่ระหว่างรัฐบาลปักกิ่งและโตเกียว ภายหลังจาก "ซานาเอะ ทากาอิจิ" (Sanae Takaichi) นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้กล่าวในรัฐสภาเมื่อเดือนก่อนว่า ญี่ปุ่นอาจใช้ปฏิบัติการทางทหารหากจีนเปิดฉากโจมตีไต้หวัน ซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงให้กับทางการจีน
เหตุการณ์การพาตัวศิลปินลงจากเวทีกลางคันนี้ กลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลมีเดีย โดยชาวเน็ตบางส่วนได้ทำภาพล้อเลียนเปรียบเทียบเหตุการณ์นี้กับกรณีที่ "หู จิ่นเทา" (Hu Jintao) อดีตผู้นำจีน ถูกเชิญตัวออกจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เมื่อเดือนตุลาคม 2565 โดยเรียกเหตุการณ์นี้ว่าโอตสึกิได้รับ "การปฏิบัติแบบหู จิ่นเทา"
ทางด้าน "จอร์จ กลาส" (George Glass) เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำญี่ปุ่น ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านแพลตฟอร์ม X โดยระบุว่า "น่าเสียดายอย่างยิ่งที่มีคนไม่สามารถสัมผัสถึงพลังของดนตรีได้" พร้อมโพสต์ให้กำลังใจศิลปินชาวญี่ปุ่นด้วยข้อความว่า "คุณมากิ อย่าหยุดเชื่อมั่น (Don't Stop Believin') ยึดมั่นในความเชื่อของคุณต่อไป!"
ที่มา: BBC