ฮ่องกงรวบ 13 ราย ฐานต้องสงสัยฆ่าคนโดยไม่เจตนา เหตุไฟไหม้ตึกที่พักอาศัย

วันจันทร์ (1 ธ.ค.) หน่วยงานท้องถิ่นฮ่องกงเปิดเผยว่ากองกำลังตำรวจฮ่องกงจับกุมผู้ต้องสงสัย 13 ราย ฐานต้องสงสัยฆ่าคนโดยไม่เจตนาจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่บริเวณอาคารที่พักอาศัยหงฝูย่วนหรือหวั่งฟุกคอร์ต (Wang Fuk Court) ในเขตต้าผู่ (Tai Po) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงทางตอนใต้ของจีน
รายงานระบุว่าปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงดำเนินการสืบสวนสอบสวนอยู่ และอาจมีการจับกุมเพิ่มเติม
ตัวอย่างตาข่ายก่อสร้าง 20 ตัวอย่างที่เก็บจากที่เกิดเหตุ พบว่ามี 7 ตัวอย่างไม่ได้มาตรฐานป้องกันไฟไหม้ ซึ่งเมื่อตาข่ายก่อสร้างเหล่านี้มารวมกับโฟมโพลียูรีเทน (polyurethane) ที่ติดไฟง่าย จึงอาจเป็นสาเหตุให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว
(แฟ้มภาพซินหัว : ทีมกู้ภัยปฏิบัติงานที่จุดเกิดเหตุไฟไหม้หมู่อาคารที่พักอาศัยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงทางตอนใต้ของจีน วันที่ 26 พ.ย. 2025)