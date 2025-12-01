อย่าหายไปอีกนะ! สาวจีนไม่ยอมแพ้ตามหาตูบลาบราดอร์กว่า 3 เดือน สุดท้ายพบอยู่ห่างออกไปไกลถึง 1,500 กม.

หญิงแซ่เกาออกตามหา "เซ็ปเทมเบอร์" ตูบลาบราดอร์ของเธอกว่า 3 เดือนเต็ม สุดท้ายพบอยู่ห่างออกไปไกลถึง 1,500 กม.!
โดยเจ้าเซ็ปเทมเบอร์ได้ออกมาเดินเล่น ก่อนที่จะหายตัวไปจากชายหาดในเมืองชิงเต่า มณฑลซานตง เมื่อวันที่ 13 ส.ค.ที่ผ่านมา
หลังจากตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในงานเทศกาลเบียร์ใกล้ๆ เกาก็พบว่าเซ็ปเทมเบอร์ได้เดินออกไปพร้อมกับสุนัขอีกตัวและเจ้าของของมัน
เกาผู้ไม่ยอมแพ้ มุ่งมั่นตามหาเซ็ปเทมเบอร์อย่างไม่ลดละ เธอไปสำรวจตามศูนย์พักพิงสัตว์และคอยหมั่นดูโพสต์ออนไลน์ที่อาจช่วยให้เธอได้พบกับสัตว์เลี้ยงสุดที่รักอีกครั้ง นอกจากนี้ เธอยังเดินทางไปตามเมืองต่างๆ ทุกครั้งที่พบกับสุนัขที่มีลักษณะคล้ายกับเจ้าเซ็ปเทมเบอร์
กระทั่งวันที่ 6 พ.ย. เกาพบคลิปวิดีโอสุนัขลาบราดอร์ที่ถูกโพสต์โดยผู้หญิงแซ่โจว จากเมืองฉางซา ซึ่งอยู่ห่างจากหูหนานออกไปไกลถึง 1,500 กิโลเมตร ซึ่งแค่เห็นภาพจากในคลิป เธอก็จำได้ทันทีว่านี่คือเจ้าเซ็ปเทมเบอร์ของเธอ
และพอยิ่งได้เห็นปฏิกิริยาของเจ้าเซ็ปเทมเบอร์ ตอนที่เธอเรียกชื่อมัน ขณะวิดีโอคอลกับหญิงแซ่โจว เธอก็ยิ่งมั่นใจ
“ฉันร้องไห้ด้วยความดีใจทันที” เกากล่าว
โจวพบกับเซ็ปเทมเบอร์ตอนตีสามของวันที่ 4 พ.ย. ระหว่างที่มันกำลังเดินเตร็ดเตร่อยู่บนถนนท่ามกลางสายฝนที่โหมกระหน่ำ เพราะเกรงว่ามันจะป่วย เธอจึงพามันมาที่หอพักของที่ทำงาน จากนั้นก็ซื้ออาหารและเตรียมผ้าห่มให้
โจวตั้งใจโพสต์คลิปวิดีโอของเจ้าเซ็ปเทมเบอร์ ด้วยความหวังที่จะได้พบเจ้าของ หลังมีคนบอกว่าเจ้าสุนัขตัวนี้เดินเตร่มาหลายวันแล้ว
เกาบอกว่าเธอไม่กล้าจินตนาการเลยว่าเซ็ปเทมเบอร์เดินทางมาไกลขนาดนี้ได้อย่างไร
"มันอาจถูกนักท่องเที่ยวขโมยไป หรือพาไปชิงเต่า แต่ไม่ว่าอย่างไร มันคงมีช่วงเวลาที่ยากลำบากตอนที่อยู่ข้างนอก”
เกาโทร.เรียกบริการย้ายสัตว์เลี้ยงและจ่ายเงิน 1,100 หยวน (ประมาณ 5,500 บาท) เพื่อนำเซ็ปเทมเบอร์กลับมาในวันที่ 8 พ.ย.
“ฉันไม่อยากเสียเวลาไปแม้แต่วินาทีเดียว” เกากล่าว
เธอเล่าว่า เซ็ปเทมเบอร์กระโดดเข้ามากอดเธอทันทีที่เห็นหน้าเธอ แถมร้องไห้ออกมาด้วย เกาบอกว่าเจ้าเซ็ปเทมเบอร์แข็งแรงดี แถมยังลดน้ำหนักได้สำเร็จ
ทั้งนี้ เกาสังเกตว่าเซ็ปเทมเบอร์ดูเปลี่ยนไปเล็กน้อย โดยมันดูขี้เกียจน้อยลงและดูเต็มใจที่จะช่วยหยิบของต่างๆ มากขึ้น
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป หลายคนต่างประทับใจในการตามหาเซ็ปเทมเบอร์ของเกาเป็นอย่างมาก พร้อมคอมเมนต์ เช่น “เป็นปาฏิหาริย์ที่คุณพบมันหลังจากที่มันหลงทางมานาน แถมยังหลงมาไกลขนาดนี้” และ “ของที่สูญหายและหาเจออีกครั้งนั้นเป็นหนึ่งในสิ่งที่สวยงามที่สุดในโลก"
อนึ่ง เกาบอกว่าเธอจะฝังไมโครชิปให้กับเจ้าเซ็ปเทมเบอร์ เพื่อที่มันจะได้ไม่หายไปไหนอีก
ที่มา : Labrador lost on China beach found 1,500km away 3 months later, reunited with owner (SCMP)