ศิลปินดังญี่ปุ่นแสดงคอนเสิร์ตเซี่ยงไฮ้โดยไร้ผู้ชม หลังถูกสั่งระงับการแสดงล่วงหน้าแค่วันเดียว

อายูมิ ฮามาซากิ (Ayumi Hamasaki) ศิลปินซูเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่น ขึ้นแสดงคอนเสิร์ตอย่างเต็มรูปแบบภายในศูนย์กีฬาเซี่ยงไฮ้ โอเรียนเต็ล สปอร์ต เซ็นเตอร์ (Shanghai Oriental Sports Center) นครเซี่ยงไฮ้ ท่ามกลางอัฒจันทร์ที่ว่างเปล่ากว่า 14,000 ที่นั่ง เพื่อส่งต่อความรู้สึกถึงแฟนคลับและให้เกียรติทีมงาน หลังคอนเสิร์ตของเธอถูกสั่งระงับกะทันหันเพียงหนึ่งวันก่อนเริ่มงาน
เธอได้ทำการแสดงเสมือนจริง (Full Run-through) ครบถ้วนทั้งระบบแสง สี เสียง ท่าเต้น วงดนตรีแบ็คอัพ และการเปลี่ยนชุดคอสตูมสุดอลังการ ซึ่งโปรดักชันทั้งหมดนี้ถูกเนรมิตขึ้นด้วยความทุ่มเทของทีมงานชาวญี่ปุ่นและชาวจีนกว่า 200 ชีวิต
อายูมิได้โพสต์ข้อความบรรยายความรู้สึกว่า "แม้จะมีเก้าอี้ว่างเปล่า 14,000 ตัว แต่ฉันกลับสัมผัสได้ถึงความรักมหาศาลจากแฟนคลับทั่วโลก นี่ถือเป็นหนึ่งในการแสดงที่น่าจดจำที่สุดสำหรับฉัน ฉันขอขอบคุณทีมงานชาวจีนและญี่ปุ่น สมาชิกวง และแดนเซอร์ทั้ง 200 คนจากก้นบึ้งของหัวใจ ที่ช่วยให้เวทีนี้เกิดขึ้นจริง"
สำหรับคอนเสิร์ตดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2568 แต่ถูกยกเลิกโดยผู้จัดงานท้องถิ่นโดยอ้างเหตุผลเรื่อง "เหตุสุดวิสัย" (force majeure) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสการสั่งระงับกิจกรรมของศิลปินชาวญี่ปุ่นในจีนหลายรายตลอดเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
รายงานระบุเพิ่มเติมว่า หลังจากที่มีข่าวการยกเลิกคอนเสิร์ต แฟนคลับในเซี่ยงไฮ้บางส่วนได้ไปรวมตัวกันที่คาเฟ่ธีมอายูมิเพื่อแสดงพลังสนับสนุน แต่มีผู้พบเห็นรถตู้ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจอดอยู่บริเวณด้านนอกร้านในช่วงค่ำ และมีการเก็บป้ายโปรโมตออกจากบริเวณดังกล่าว
อย่างไรก็ตามการตัดสินใจขึ้นแสดงรอบพิเศษเป็นการส่วนตัวของอายูมิได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามจากแฟนเพลงทั้งในญี่ปุ่น จีน และต่างประเทศ ที่มองเห็นถึงความมุ่งมั่นและการให้ความสำคัญกับทีมงานและแฟนคลับ แม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ตาม
