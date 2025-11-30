สนไหม? คุณยายชาวจีนเปิดรับสมัคร “ลูกสาวบุญธรรม” ให้มาคอยดูแล แลกกับสมบัติ ที่พักและเงินเดือน

จ้างให้มาเป็นลูก! หญิงแซ่หม่า วัย 75 ปี จากมณฑลเหอหนาน ประกาศรับสมัครลูกสาวบุญธรรมผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อที่จะมาดูแลเธอแทนลูกสาวแท้ๆ พร้อมเสนอที่พักและเงินเดือนให้เป็นการตอบแทน
โดยยายหม่าได้เปิดเผยแรงบันดาลใจในการรับสมัครลูกสาวบุญธรรมว่า ความจริงแล้วเธอมีลูกสาวแท้ๆ อยู่ 2 คน ทว่าลูกสาวคนโตไม่ต้องการสมบัติและต้องการตัดขาดกับเธอ ส่วนลูกคนเล็กก็มีปัญหาทางจิตและไม่สามารถดูแลตัวเองได้
ด้านตัวเธอเองก็ต้องต่อสู้กับโรคหอบหืด เรียกว่าแค่ขยับตัวเดินไปเพียง 100 เมตรก็ยังรู้สึกลำบาก จึงหวังที่จะหาหญิงสาวสักคนที่สามารถดูแลเธอ คอยพาเธอไปพบแพทย์ และปฏิบัติต่อเธอด้วยความอบอุ่นราวกับเป็นลูกสาวคนหนึ่ง ซึ่งยายหม่าเต็มใจที่จะยกแฟลตหนึ่งใน 2 ห้องที่เธอเป็นเจ้าของให้ รวมทั้งยกสมบัติและเงินบำนาญรายเดือนจำนวน 3,000 หยวน (ประมาณ 15,000 บาท) ของเธอให้เป็นเงินเดือน
ตามรายงาน ยายหม่ามีเงินออมอยู่ประมาณ 400,000 หยวน (ประมาณ 2 ล้านบาท) ส่วนแฟลตอีกห้องเธอตั้งใจยกให้ลูกสาวคนเล็ก
มีรายงานว่าลูกสาวคนโตของยายหม่าได้ห่างเหินไป หลังจากทะเลาะและบาดหมางกันเรื่องการเลี้ยงดูลูกสาวของเธอ (หลานสาวของยายหม่า) ในส่วนของการดูแลยายหม่า ลูกสาวคนโตอ้างว่า เธอไม่มีงานทำ จึงไม่สามารถดูแลยายหม่าได้ โดยระบุว่าการตัดสินใจของยายหม่า "ไม่เกี่ยวอะไรกับเธอ"
นอกจากนี้ ด้วยความที่ยายหม่าหย่าร้างกับสามีไปตั้งแต่ยังสาว เลยขาดการติดต่อกับญาติๆ ส่วนใหญ่ไป อย่างไรก็ดี ในการตามหาหญิงสาวที่จะมาเป็นลูกสาวบุญธรรมนี้ ยายหม่าบอกว่าเธอเต็มใจที่จะเซ็นสัญญา เพื่อผูกพันทางกฎหมายกับลูกสาวบุญธรรมในอนาคต
หลังเรื่องราวของยายหม่าถูกเผยแพร่ออกไป ก็ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันหลายคนก็แสดงความกังวล พร้อมคอมเมนต์ เช่น “ดูเหมือนว่ายายหม่ากำลังมองหาใครสักคนที่จะดูแลทั้งตัวเธอเองและลูกสาวคนเล็กของเธอ” “เนื่องจากเธอไม่ยอมยกมรดกให้ลูกสาวคนโต ฉันจึงสงสัยว่าเธอจะปฏิบัติต่อ ‘ลูกสาว’ คนใหม่อย่างไร?” “เมื่อราคาอสังหาฯ ลดลง เงินและแฟลตที่เธอมีอาจไม่เพียงพอที่จะจ้างแม้แต่ค่าพี่เลี้ยงสำหรับ 2 คนด้วยซ้ำ”
ทั้งนี้ ทนายความท่านหนึ่งจากสำนักงานกฎหมายเหอหนานจงตี้ ระบุว่า บุตรสาวคนโตของยายหม่ามีภาระผูกพันทางกฎหมายที่จะต้องเลี้ยงดูยายหม่า ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการสละสิทธิ์ในการรับมรดก และสำหรับใครที่ตกลงจะมาเป็นลูกสาวของยายหม่า ก็จะต้องทำข้อตกลงเรื่องการรับมรดกด้วย
ที่มา : Elderly China woman seeks ‘daughter’ to care for her, offers a flat, US$420 monthly salary (SCMP)