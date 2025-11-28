ฮ่องกงเผยภารกิจกู้ภัยเหตุ &'ไฟไหม้ตึกสูง&' เสร็จสิ้นแล้ว ยอดดับพุ่ง 128 ราย

วันศุกร์ (28 พ.ย.) รัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงทางตอนใต้ของจีนรายงานว่าปฏิบัติการดับเพลิง กู้ภัย และค้นหาบริเวณจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โครงการอาคารที่พักอาศัยหงฝูย่วนหรือหวั่งฟุกคอร์ต (Wang Fuk Court) ในเขตต้าผู่ (Tai Po) เสร็จสิ้นแล้วตอน 10.18 น. ของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่น
เติ้งปิ่งเฉียง เลขาธิการฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลฮ่องกง แถลงว่าจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิต 128 ราย โดยอาจพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุในภายหลัง และยังมีผู้สูญหายอีกราว 200 ราย
ด้านหยางเอินเจี้ยน ผู้อำนวยการสำนักงานดับเพลิงของรัฐบาลฮ่องกง กล่าวว่าได้ส่งรถดับเพลิงออกปฏิบัติการทั้งหมด 391 คัน รถพยาบาล 185 คัน รวมถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ประจำรถพยาบาล 2,311 นาย โดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้รับบาดเจ็บ 12 นาย และเหอเหว่ยหาว เจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงซาเถียน ได้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
(ที่มา/แฟ้มภาพซินหัว : เจ้าหน้าที่แถลงข่าวรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้โครงการอาคารที่พักอาศัยหงฝูย่วนหรือหวั่งฟุกคอร์ต ในเขตต้าผู่ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงทางตอนใต้ของจีน วันที่ 28 พ.ย. 2025)