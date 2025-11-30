เซ่นพิษขาดทุน ! “ไป่ตู้” เสิร์จเอนจินยักษ์ใหญ่ของจีนลอยแพพนักงาน แหล่งข่าวระบุ

เว็บไซต์ไป่ตู้ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการค้นหาข้อมูลอันดับหนึ่งของจีนเริ่มปลดพนักงาน หลังรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ประสบการขาดทุน ตามการเปิดเผยของแหล่งข่าว
การปลดพนักงานจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ไปจนถึงสิ้นปี หน่วยธุรกิจของบริษัทจะถูกปรับลดจำนวนพนักงานแตกต่างกันไป โดยบางทีมอาจสูงถึงร้อยละ 40 หน่วยธุรกิจเกี่ยวการพัฒนาและบริหารจัดการบริการโทรศัพท์มือถือจะได้รับผลกระทบมากที่สุด หน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเอไอและคลาวด์คอมพิวติ้งส่วนใหญ่จะไม่กระทบ และบริษัทจะใช้ทรัพยากรไปกับงานด้านเอไอมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันหน้าผลการค้นหาบนโทรศัพท์มือถือมากกว่าครึ่งหนึ่งของไป่ตู้มีเนื้อหาที่สร้างโดยเอไอ
ตามรายงานประจำปี ไป่ตู้มีพนักงานจำนวน 35,900 คน ณ สิ้นปีที่แล้ว ลดลงจาก 39,800 คนในปี 2566 และ 41,300 คนในปีก่อนหน้า
การปรับลดพนักงานเกิดขึ้น หลังจากรายได้ของบริษัทลดลงเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกัน โดยรายได้รวมลดลงร้อยละ 7 และรายได้จากโฆษณาออนไลน์ลดลงร้อยละ 18 ในไตรมาสที่สาม นอกจากนี้ ไป่ตู้ยังรายงานผลขาดทุนในไตรมาสที่สามจำนวน 11,230 ล้านหยวน ( 1,590 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
ไป่ตู้ใช้เวลาหลายปีในการลงทุนด้านเอไอ แต่ยังไม่สามารถฟื้นฟูธุรกิจโฆษณาออนไลน์หลักได้ โดยเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเสี่ยวหงซู ( RedNote) และโต่วอินของบริษัทไบต์แดนซ์
นอกจากนั้น ไป่ตู้เป็นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่แห่งแรกของจีนที่เปิดให้บริการแชตบอตเอไอคือเออร์นี บอต (Ernie Bot )ในปี 2566 แต่จำนวนผู้เข้าใช้งานยังตามหลังคู่แข่ง ซึ่งรวมถึงอาลีบาบาและบริษัทสตาร์ตอัปอย่างดีปซีก (DeepSeek) แม้ไป่ตู้ได้ปรับเลี่ยนกลยุทธ์อยู่หลายครั้ง รวมถึงการให้ผู้ใช้งานเข้าถึงบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ตาม
ในเดือนกันยายน แอปพลิเคชันเออร์นี บอตมีผู้ใช้งานรายเดือน 10,770,000 คน แชตบอตโต้วเป่า ( Doubao) ของไบต์แดนซ์ มีผู้ใช้งาน 150 ล้านคน และดีปซีก ที่มีผู้ใช้งาน 73,400,000 คน ตามข้อมูลจาก Aicpb.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ติดตามผลิตภัณฑ์เอไอ
การปรับลดพนักงานกลายเป็นเครื่องมือที่บริษัทอินเตอร์เน็ตรายใหญ่ของจีนใช้กันโดยทั่วไปในการหาทางลดต้นทุนท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือ อาลีบาบาและเทนเซนต์ปลดพนักงานหลายหมื่นตำแหน่งในปี 2565 เพื่อรับมือกับมาตรการควบคุมแพลตฟอร์มอินเตอร์เน็ตที่เข้มงวดของทางการจีน นอกจากนี้ บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งในสหรัฐฯ เช่น อะเมซอน และไอบีเอ็มก็กำลังปลดพนักงานหลายพันคนทั่วโลกเช่นกัน
ที่มา : รอยเตอร์