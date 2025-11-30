คว้าสถิติโลกกินเนสส์! หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์จีนเดินเท้าข้ามเมือง

หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์สัญชาติจีนได้รับการบันทึกสถิติโลกกินเนสส์ (Guinness World Records) หลังพิชิตภารกิจเดินเท้าข้ามเมืองเป็นระยะทางประมาณ 106 กิโลเมตร ซึ่งถือเป็นระยะทางที่ไกลที่สุดเท่าที่หุ่นยนต์รูปร่างมนุษย์เคยทำได้ในปัจจุบัน
หุ่นยนต์รุ่น "AgiBot A2" ซึ่งมีความสูงประมาณราว 167 เซนติเมตร ได้เริ่มออกเดินทางจากเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ทางตะวันออกของจีน เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 10 พ.ย. โดยเดินทางผ่านเส้นทางที่หลากหลายทั้งทางหลวงและถนนในเขตเมือง ก่อนจะเดินทางถึงย่านเดอะบันด์ (ไว่ทาน) ริมแม่น้ำในนครเซี่ยงไฮ้ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. รวมระยะเวลาเดินทาง 3 วัน
บริษัท AgiBot ผู้ผลิตหุ่นยนต์ที่มีฐานที่ตั้งในเซี่ยงไฮ้ระบุว่า หุ่นยนต์สองขารุ่นนี้สามารถเดินบนพื้นผิวถนนที่แตกต่างกันและปฏิบัติตามกฎจราจรตลอดการเดินทางอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองสถิติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยทางบริษัทได้เผยแพร่วิดีโอขณะที่เจ้า A2 สีเงินสลับดำกำลังเดินอยู่บนถนนผ่านผู้ขับขี่รถจักรยานและสกู๊ตเตอร์ ก่อนจะเร่งฝีเท้าเดินเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองเซี่ยงไฮ้
ความเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลจีนที่สนับสนุนให้บริษัทในประเทศเร่งพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำอุตสาหกรรมหุ่นยนต์โลก โดยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา กรุงปักกิ่งได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ครั้งแรกของโลก ขณะที่สถาบันการเงินมอร์แกน สแตนลีย์ (Morgan Stanley) คาดการณ์ว่าภายในปี 2593 โลกจะมีหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์มากกว่า 1 พันล้านตัว
ทั้งนี้ หุ่นยนต์ A2 ถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่ด้านการบริการลูกค้า โดยติดตั้งฟังก์ชันการสนทนาและความสามารถในการอ่านริมฝีปากเพื่อโต้ตอบกับมนุษย์
ที่มา: กลุ่มสื่อต่างประเทศ