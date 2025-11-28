เจ้าของอะพาร์ตเมนต์ถึงกับหลั่งน้ำตา! หลังเจอผู้เช่าดีเด่น ดูแลรักษาห้องอย่างดีจนไม่อยากให้ย้ายออก

เมื่อไม่นานมานี้ เจ้าของอะพาร์ตเมนต์ในเมืองจินหัว มณฑลเจ้อเจียง ได้แชร์ประสบการณ์สุดประทับใจผ่านโซเชียลมีเดีย หลังเธอได้พบกับ "ผู้เช่าที่สมบูรณ์แบบ"!
โดยหญิงแซ่จินเล่าว่า หลังจากที่เธอซื้ออะพาร์ตเมนต์มาปรับปรุงใหม่ในปี 2019 เธอก็ได้ปล่อยให้หญิงสาวคนหนึ่งเช่าผ่านเอเจนซี่ ในราคา 2,600 หยวน (ประมาณ 13,000 บาท) ต่อเดือน ซึ่งหญิงสาวคนนี้ก็ได้เช่าอยู่นานถึง 5 ปี ก่อนที่จินจะได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาในช่วงต้นเดือนนี้
เมื่อเธอไปตรวจอะพาร์ตเมนต์ก็พบว่า เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ทั้งโต๊ะ พื้น กระจก ล้วนไร้รอยขีดข่วน เงางาม แถมทุกมุมก็สะอาดเอี่ยมเหมือนใหม่ ทำเอาเธอถึงกับต้องอุทานออกมาว่า "นี่มันผู้เช่าที่ยอดเยี่ยม"
ก่อนที่จะรู้สึกซาบซึ้งและเสียดายที่ต้องเสียผู้เช่าดีๆ ไปจนร้องไห้ออกมา
"ฉันถึงกับหลั่งน้ำตาเมื่อได้รับห้องคืน ฉันรู้สึกซาบซึ้งใจแต่ก็รู้สึกสูญเสีย ราวกับคนอกหักที่ต้องเสียผู้เช่าดีๆ ไป"
จินบอกว่าเธอซื้อและปรับปรุงอะพาร์ตเมนต์นี้ด้วยตัวเอง และเคยพบกับผู้เช่าเพียงสองครั้ง โดยผู้เช่ามักจะชำระค่าเช่าล่วงหน้าครึ่งเดือนและไม่เคยผิดสัญญาเลย ยิ่งเห็นสภาพห้องที่ดูเหมือนใหม่ ก็ทำให้เธออดน้ำตาไหลไม่ได้
ด้านหวัง ซึ่งเป็นผู้เช่ากล่าวว่าเธอไม่ได้ตั้งใจทำความสะอาดห้องนี้เมื่อย้ายออก แต่เธอก็ดูแลรักษาห้องเป็นอย่างดี ราวกับเป็นบ้านของตัวเอง เธอยังชื่นชมจินด้วยว่าเป็นเจ้าของอะพาร์ตเมนต์ที่เอาใจใส่
"มีคนต้องการซื้ออะพาร์ตเมนต์นี้ แต่เธอไม่ขายเพราะฉันยังอยู่ที่นั่น มันทำให้ฉันรู้สึกผิดมาก" หวังกล่าว พร้อมเสริมว่าสัญญาเช่าเดิมมีกำหนดสิ้นสุดในเดือนธ.ค. ทว่าถึงเธอจะย้ายออกก่อนกำหนด แต่เจ้าของอะพาร์ตเมนต์ก็ยังคงคืนเงินค่าเช่าที่เธอจ่ายไปล่วงหน้าให้ ซึ่งทำให้เธอรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก
ที่มา : 陸「神仙租客」退租！房間明亮一塵不染 房東嘆：像失戀一樣