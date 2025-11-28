"DeepSeek" เตือนจับตา ‘หายนะตกงาน’ จากยุค AGI

ในงานประชุม World Internet Conference ที่เมืองอูเจิ้น มณฑลเจ้อเจียง "DeepSeek" สตาร์ตอัปปัญญาประดิษฐ์ชื่อดังของจีน ซึ่งปกติมักเก็บตัวเงียบ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมโดยย้ำจุดยืนในการมุ่งมั่นพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป (AGI) แม้จะยอมรับถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม โดยเฉพาะประเด็นการจ้างงาน
เฉิน เต๋อลี่ (Chen Deli) นักวิจัยอาวุโส ซึ่งเข้าร่วมงานในฐานะตัวแทนของ เหลียง เหวินเฟิง ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ ได้ร่วมวงเสวนาพร้อมกับผู้บริหารจากบริษัทกลุ่ม "6 มังกรน้อย" (Six Little Dragons) แห่งวงการ AI จีน โดยระบุว่าเขามองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับตัวเทคโนโลยี แต่มองโลกในแง่ร้ายเกี่ยวกับผลกระทบโดยรวมต่อสังคม
เฉินกล่าวเตือนว่า "ข้อจำกัดของ AI ในปัจจุบันทำให้มนุษย์และเครื่องจักรยังอยู่ในช่วง 'ฮันนีมูน' แต่ในท้ายที่สุด งานส่วนใหญ่อาจถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ" พร้อมชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการตระหนักถึงอันตรายของการแข่งขันสร้างระบบซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์
ทั้งนี้ การปรากฏตัวของตัวแทน DeepSeek ถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก โดยนับเป็นครั้งที่ 2 ในรอบไม่กี่เดือนที่ผ่านมาที่บริษัทส่งตัวแทนร่วมงานอุตสาหกรรม ส่วนทางด้าน เหลียง เหวินเฟิง ไม่ได้ปรากฏตัวในที่สาธารณะนับตั้งแต่การประชุมที่มีการถ่ายทอดสดร่วมกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ โดยทางบริษัทระบุว่าจุดแข็งของตนคือการโฟกัสที่เป้าหมายระยะยาวและหลีกเลี่ยงกระแสระยะสั้น
ที่มา: SCMP