จีนคุมตัวผู้ต้องสงสัย 11 ราย &'เปิดพนันหวยผิดกฎหมาย&' กลับจากมาเลเซียสู่จีน

กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจากมณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) ทางตอนใต้ของจีนได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยดำเนินธุรกิจการพนันผิดกฎหมาย จำนวน 11 ราย กลับจากมาเลเซียมายังจีน
รายงานระบุว่าผู้ต้องสงสัยกลุ่มนี้ดำเนินธุรกิจลอตเตอรี่ผิดกฎหมายและหลบซ่อนอยู่ในต่างประเทศ พวกเขาว่าจ้างนายหน้าและนักพนันในประเทศผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการประชาสัมพันธ์ทางออฟไลน์ หลอกล่อผู้คนเข้ามาเล่นการพนันโดยอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนสูง โดยคดีความนี้เกี่ยวข้องกับเงินจำนวนมหาศาล
หลังจากรวบรวมพยานหลักฐานและข้อมูลแล้ว หน่วยงานความมั่นคงสาธารณะของมณฑลไห่หนานได้จัดส่งกองกำลังเฉพาะกิจสู่มาเลเซียตามคำชี้แนะของกระทรวงฯ ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเลเซียส่งตัวผู้ต้องสงสัยแก่ฝ่ายจีนภายใต้ความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำมาเลเซีย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขยายผลการสืบสวนสอบสวน และทลายขบวนการพนันลอตเตอรี่ผิดกฎหมายเพิ่มเติม 2 กลุ่ม
เจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงฯ เผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจีนจะยังคงปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการพนันอย่างจริงจังต่อไป เดินหน้าความร่วมมือบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ และติดตามจับกุมผู้ต้องสงสัยที่ยังคงหลบหนีทั้งหมด
