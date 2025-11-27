อุทาหรณ์! หญิงเกือบต้องเสียแขน หลังสวมกำไลข้อมือโดยไม่ถอดมาตลอด 10 ปี

เมื่อไม่นานมานี้ หญิงแซ่กง วัย 33 ปี จากหนิงเต๋อ มณฑลฝูเจี้ยน เผชิญกับอาการติดเชื้อที่ข้อมืออย่างรุนแรง ซึ่งเกิดจากการสวมใส่เครื่องประดับชิ้นโปรด อย่างกำไลเงินและกำไลลูกปัดมาตลอด 10 ปี
เนื่องจากเธอแทบจะไม่เคยถอดมันเลย พอวันเวลาผ่านไป น้ำหนักของเธอก็ค่อยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่ากำไลข้อมือจะรัดแน่นขึ้นและทำให้ผิวเป็นรอย แต่เธอก็ไม่ได้คิดมากอะไร เรียกว่าขนาดสังเกตเห็นรอยแดง และมีอาการคันบริเวณข้อมือ เธอก็ยังคิดว่าเป็นแค่อาการระคายเคืองเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น ทายาขี้ผึ้งเดี๋ยวก็หาย
อย่างไรก็ตาม เมื่อปล่อยทิ้งไว้ นานวันเข้าข้อมือของเธอก็เกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรง ทั้งปวด บวม และมีหนองไหลซึมออกมา
เมื่อเธอมองดูใกล้ๆ ก็พบว่าทั้งกำไลนั้นฝังอยู่ในเนื้อของเธอ และไม่สามารถเอาออกได้ จึงตระหนักได้ว่าสถานการณ์รุนแรงและเลวร้ายกว่าที่เธอคิด
กงเลยรีบไปพบแพทย์ และได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อแบคทีเรีย รวมทั้งมีภาวะ Overgranulation หรือเนื้อเยื่อเจริญเติบโตมากเกินไปจนสูงกว่าระดับผิวหนัง ซึ่งเกิดจากแรงกดและแรงเสียดทานจากการใส่กำไลข้อมือที่รัดแน่นเป็นเวลานาน
ตามรายงาน แพทย์ระบุว่า หากได้รับการรักษาล่าช้า การติดเชื้ออาจแพร่กระจายจนอาจต้องตัดแขนทิ้ง หรืออาจเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด จนเสียชีวิตได้
กงเข้ารับการผ่าตัดนานกว่า 1 ชั่วโมง โดยแพทย์สามารถกำไลเงินและลูกปัดที่ติดอยู่ในเนื้อของเธอออกได้สำเร็จ
"ขอบคุณคุณหมอมากจริงๆ ฉันคิดว่าฉันจะต้องเสียแขนไปแล้ว!" กงกล่าว
ทั้งนี้ จากกรณีที่เกิดขึ้น แพทย์ได้เตือนผู้ที่ชอบสวมใส่เครื่องประดับควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ผู้สวมใส่เครื่องประดับควรทำความสะอาดเครื่องประดับเป็นประจำและควรปล่อยให้ผิวได้พักบ้าง
2. หากน้ำหนักขึ้น ควรถอด หรือปรับขนาดเครื่องประดับให้เหมาะสม
3. หากเกิดอาการบวม แดง หรือปวด ควรถอดเครื่องประดับออกทันทีและรีบไปพบแพทย์
4. ควรถอดเครื่องประดับออกขณะออกกำลังกาย ใช้แรงงาน สัมผัสสารเคมี หรือก่อนนอน เพื่อป้องกันการเสียดสีและการติดเชื้อ
ที่มา : 33歲女戴銀手鐲10年未摘「長進肉裡」 醫：恐引發敗血症 (CTWANT)
Woman’s Bracelet Gets Lodged In Her Flesh After Wearing It For 10 Years, Causing Severe Infection (8days)