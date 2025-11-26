ศึกแย่งชิงที่นั่ง! ชายวัยกลางคนแย่งที่นั่งชายหนุ่มในรถไฟความเร็วสูง ลั่นยังเป็นคนอยู่ไหม? (มีคลิป)

คลิปวิดีโอเผยภาพชายวัยกลางคนที่มีศีรษะล้านนั่งอยู่บนที่นั่งในรถไฟความเร็วสูง กำลังมีปากเสียงกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่ยืนอยู่อย่างดุเดือด เนื่องจากเขานั่งในที่นั่งของชายหนุ่มคนนี้และต้องการให้ชายหนุ่มยกที่นั่งให้ แต่ชายหนุ่มกลับไม่ยินยอม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนรถไฟความเร็วสูงในเมืองเฉิงตู มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) โดยชายวัยกลางคนบอกกับชายหนุ่มคนนี้ว่า "ยกที่นั่งให้ถือเป็นการทำความดี" ด้านชายหนุ่มตอบกลับว่า "เกี่ยวอะไรกับผม"
พอเห็นว่าชายหนุ่มไม่ยอม ชายวัยกลางคนก็บอกว่า "ยังเป็นคนอยู่ไหม? ไอ้เดรัจฉาน แกมันก็แค่หลานฉัน!" ขณะเดียวกัน ชายหนุ่มก็โต้กลับทันทีว่า “ฉันเป็นพ่อของแก ไสหัวไปเดี๋ยวนี้”
ทั้งนี้ ไม่แน่ชัดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจบลงอย่างไร
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นที่สนใจของชาวเน็ตอย่างกว้างขวาง พร้อมแสดงความคิดเห็น เช่น "เขาคิดว่ารถไฟความเร็วให้นั่งสูงฟรีเหรอ?" "มานั่งรถไฟความเร็วสูง ไม่ใช่มานั่งทำความดี" "บ้านของชายคนนี้ควรยกให้คนอายุน้อยกว่า รวมทั้งเงินบำนาญก็ด้วย" “ใช้ความอาวุโสมาข่มผู้น้อย แล้วหวังว่าคนอื่นจะเคารพและรักผู้สูงอายุ?” "นี่เป็นรถสาธารณะไง ทำไมฉันต้องสละที่นั่งที่จ่ายเงินไปแล้วให้ด้วยล่ะ แม้แต่บนรถบัส ฉันก็คงไม่ยอม เพราะทุกคนจ่ายเงินเพื่อที่จะขึ้นรถ และเป็นระบบที่ใครมาก่อนได้นั่งก่อน"
ที่มา : 光頭男高鐵要求讓座遭拒 大罵對方｢畜生｣ 年輕男反擊：我是你爸 (HK01)