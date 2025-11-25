ยอดดาวน์โหลดแชตบอตQwenทะลุ 10 ล้านครั้ง อาลีบาบาท้าชนChatGPT

สัปดาห์แรกของการเปิดตัวแชตบอตเชียนเวิ่น (Qianwen = พันคำถาม) หรือแชตบอตQwen รุ่นเบต้าสาธารณะของอาลีบาบากรุ๊ปโฮลดิ้งเมื่อวันจันทร์ ( 24 พ.ย.) ยอดดาวน์โหลดพุ่งสูงกว่า10 ล้านครั้ง ซึ่งเร็วกว่าแชตบอตแชตจีพีที หรือแชตบอตดีปซีก
กลุ่มบริษัทอาลีบาบาระบุว่า Qwenเป็นย่างก้าวสำคัญที่สุดของบริษัทในการเข้าสู่ตลาดปัญญาประดิษฐ์ ( AI ) ระดับผู้บริโภค
การเปิดตัวอย่างแข็งแกร่งเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับความพยายามของกลุ่มบริษัทด้านเทคโนโลยีสัญชาติจีนแห่งนี้ในการสร้างแอปพลิเคชัน AI เอนกประสงค์ตัวใหม่ โดยมุ่งหวังให้มีประสิทธิภาพแข่งขันได้กับแชตบอตเจมิไน ( Gemini ) ของกูเกิลและแชตบอตแชตจีพีทีของบริษัทโอเพ่นเอไอ ซึ่งทั้งสองไม่ให้บริการในจีนแผ่นดินใหญ่
แชตบอต Qwen รุ่นเบต้าสาธารณะนี้พัฒนาต่อยอดมาจากโมเดล AIโอเพนซอร์สของบริษัทอาลีบาบาคลาวด์ ให้บริการทั้งบนแพลตฟอร์มไอโอเอสและแอนดรอยด์ของบริษัทแอปเปิล
อาลีบาบาคลาวด์ส่งสัญญาณว่าแชตบอตQwen รุ่นสากลที่จะมีการเปิดตัวในอนาคตนั้นจะเป็นการท้าชนแชตจีพีที เพื่อก้าวขึ้นเป็น "ซูเปอร์แอปเอนกประสงค์ที่ให้บริการอย่างครบครัน" สำหรับผู้บริโภคทั่วโลก โดยจะบูรณาการฟังก์ชันหลักด้านไลฟ์สไตล์และการทำงาน เช่น แผนที่ การจัดส่งอาหาร การจองการเดินทาง เครื่องมือสำนักงาน อีคอมเมิร์ซ การศึกษา และบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
ปัว เจ้า ซึ่งเป็นชื่อบัญชีโซเชียลของนักวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีในปักกิ่งและผู้ก่อตั้งจดหมายข่าว Hello China Tech คาดว่าแชตบอตQwen รุ่นสากลจะมาถึงในเวลาอันรวดเร็วมาก
ก่อนหน้านี้ แอนต์กรุ๊ป บริษัทเทคโนโลยีทางการเงินในเครืออาลีบาบา เพิ่งเปิดตัวแอปAI "vibe coding” ตัวใหม่ ชื่อว่า หลิงกวง ( LingGuang ) มียอดดาวน์โหลดกว่า 2 ล้านครั้ง คว้าอันดับหนึ่งในหมวดเครื่องมือฟรีของแอปสโตร์แอปเปิลประเทศจีน
"vibe coding” เป็นการใช้ Generative AI มาช่วยเขียนโค้ดให้แก่ผู้ที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์เพื่อสร้างแอปซอฟต์แวร์ที่กำหนดเองได้
ในปีนี้แอนต์กรุ๊ปยังมีการอัปเกรดโมเดลภาษาขนาดใหญ่ไป๋หลิง (Bailing) มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการเปิดตัวหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ R1 โดยแอนต์ หลิงปัว เทคโนโลยี ( Ant Lingbo Technology ) ซึ่งเป็นหน่วยหุ่นยนต์ของบริษัทหรือที่รู้จักกันในชื่อว่า ร็อบบี้แอนต์ (Robbyant) อีกด้วย
ที่มา : เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์