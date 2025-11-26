บีวายดี กำลังสร้าง “เมืองโรงงานรถยนต์ไฟฟ้า” ที่เจิ้งโจว ขนาดใหญ่กว่าซานฟรานซิสโก!

ตามรายงานข่าวของสื่อกระแสหลักในจีน ระบุว่าเมื่อปีที่แล้ว บริษัทรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารายใหญ่สัญชาติจีน บีวายดี (BYD) มีรายได้ 107,000 ล้านเหรียญสหรัฐ แซงหน้ายักษ์ใหญ่รถยนต์ไฟฟ้าโลก “เทสลา” (Tesla) ซึ่งทำรายได้ 97,700 ล้านเหรียญสหรัฐ ยักษ์ใหญ่อีวีเลือดมังกรยังไม่หยุดอยู่แค่นี้ บีวายดียังกำลังขยายโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่จะมีขนาดใหญ่กว่าเมืองซาน ฟรานซิสโก พร้อมยกระดับความสามารถในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าถึงปีละ 1 ล้านคัน
บีวายดี เข้าสู่ภาคการผลิตรถยนต์เมื่อ 30 ปีที่แล้วและเติบโตอย่างรวดเร็ว อีกทั้งช่วยให้จีนผงาดขึ้นสู่แท่นมหาอำนาจใหม่ในภาคการผลิตยานยนต์โลก
เมื่อปีที่แล้ว บีวายดียังทำสถิติล้ำหน้าเจ้าพ่อวงการฯเทสลา ในด้านของปริมาณการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ทำให้ค่ายรถยนต์อื่นๆกระเด็นซิดซ้ายไปตามๆกัน
แม้ก้าวมาถึงจุดนี้ บีวายดียังไม่หยุดยั้ง ซึ่งเจ้าใหญ่อย่างบีวายดี จะขยับทำอะไร ต้อง “มหึมา” สมกับเป็นเลือดมังกร อย่างการขยายโรงงานในเมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนันทางภาคเหนือจีนซึ่งกำลังรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยจะมีขนาดใหญ่พอๆกับเมืองซานฟรานซิสโกในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา หรืออาจจะใหญ่กว่าด้วยซ้ำ
ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเงินทอง
ก่อนที่จะเข้าใจลึกไปกว่านี้เกี่ยวกับการสร้างงโรงงานขนาดมหึมาเทียบเท่าเมืองของบีวายดี อันแรกคือ บีวายดีประสบความสำเร็จในด้านการเงิน บริษัทผลิตรถยนต์ที่มีประวัติศาสตร์ 30 ปีค่ายนี้ได้กลายเป็นโมเดลความสำเร็จในระดับโลกในช่วงระยะใกล้นี้อย่างรวดเร็ว
ปี 2024 บีวายดี มีรายได้ 107,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 777,000 ล้านหยวน หรือประมาณ 3,463,590 ล้านบาท ตัวเลขนี้นับเป็นอัตราขยายตัวอย่างแรงที่ระดับ 29 เปอร์เซนต์ ซึ่งเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายใหญ่สุดคือ เทสลา ... มาดูฝั่งค่าย เทสลา ปี 2024 ทำรายได้ 97,700 ล้านเหรียญสหรัฐ
จุดที่น่าใส่ใจ คือ แม้ว่าบีวายดีทำรายได้มากกว่าฯ แต่ในด้านของผลกำไรแล้ว เทสลา มีกำไร 7,100 ล้านเหรียญสหรัฐ (อัตรากำไร เท่ากับ 7.3 เปอร์เซ็นต์) ขณะที่บีวายดี มีกำไร เท่ากับ 5,440 ล้านเหรียญสหรัฐ (อัตรากำไร เท่ากับ 5.1 เปอร์เซ็นต์)
การมีกำไรมากกว่าคู่แข่ง เป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ในความเปลี่ยนแปลงของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในจีน ปัจจุบันผู้บริโภคจีนกำลังค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมเลือกซื้อรถยนต์โดยหันมาเลือกแบรนด์ในประเทศซึ่งมีหลายแบรนด์
กลุ่มผู้บริโภคจีนต่างหันมาสนใจบีวายดี เสียวหมี่ (Xiaomi) และแบรนด์อื่นๆที่ใช้การแข่งขันด้านราคาและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่าเข้าชิงส่วนแบ่งตลาด จนทำให้ตำแหน่งเจ้าครองตลาดของเทสลาในจีนถูกคุกคาม หากกระแสนิยมแบรนด์ท้องถิ่นของผู้บริโภคยังสูงขึ้นเรื่อยๆ สถานะการเงินของบีวายดีก็จะมั่งคั่งอีกมากในอนาคต
เจิ้งโจว: เมืองในเมือง
บีวายดีประสบความสำเร็จอย่างล้ำเลิศในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โดยโครงการล่าสุดที่เจิ้งโจวเมืองเอกของมณฑลเหอหนัน แทบเรียกได้ว่าเป็นโครงการสร้าง “เมืองผลิตรถยนต์ไฟฟ้า”
ภาพถ่ายทางอากาศจากโดรนยังไม่สามารถแสดงให้เห็นขนาดจริงของโรงงานผลิตขนาดยักษ์ (Gigafactory) ที่เมืองเจิ้งโจว ที่ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างได้ทั้งหมด การก่อสร้างเขตโรงงานแห่งนี้ถูกแบ่งเป็น 8 เฟส เมื่อสร้างแล้วเสร็จคาดว่าขนาดพื้นที่ของโรงงานจะใหญ่ประมาณ 50 ตารางไมล์ (หรือเท่ากับ 129.4994055168 ตารางกิโลเมตร) ใหญ่กว่ากิกะแฟคทอรี่ที่เนวาดาของเทสลากว่า 10 เท่า หรือใหญ่พอๆกับเมืองซานฟรานซิสโก
ในกลุ่มคนงานทั้งหมดของบีวายดี ที่มีจำนวนราว 90,000 คน ขณะนี้ไปเป็นกองทัพมดงานประจำการอยู่ที่โรงงานในเจิ้งโจวเกือบ 60,000 คน ว่ากันว่าในอนาคตไม่กี่เดือนนี้ บีวายดีจะประกาศรับสมัครคนงานจากทั่วโลก 200,000 คน โดยรวมแล้ว อภิมหาโครงการของบีวายดีที่จะผุดโรงงานในเมืองเจิ้งโจวที่มีความสามารถผลิตรถยนต์ถึง 1 ล้านคันต่อปี ซึ่งคิดเป็นหนึ่งในสี่ของยอดขายรถพลังงานใหม่ทั้งหมดของบริษัทในปี 2024
สิ่งที่ต้องเข้าใจ คือ รายได้ทะลุ 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐ กับการขยายโรงงานให้มีขนาดเทียบเท่ากับเมืองหนึ่งนั้นไม่ใช่เรื่อง่ายเลย มันไปไกลกว่าเรื่องของความสำเร็จทางธุรกิจ หากแต่บีวายดีได้ประกาศเจตนารมณ์จะพิชิตบัลลังก์ “มหาอำนาจยานยนต์โลก” และเป็นไปได้สูงว่าอนาคตของยุคแห่งรถยนต์ไฟฟ้าจะถูกสร้างขึ้นจากสายการผลิตในโรงงานที่เจิ้งโจวแห่งนี้เอง
