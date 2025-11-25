นักธุรกิจหญิงชีวิตพลิกผัน จากรวยอู้ฟู่หลายสิบล้าน สู่เกษตรกร "ขุดรากบัว" เพื่อปลดหนี้

"หูฉิน" นักธุรกิจหญิงวัย 44 ปี จากมณฑลหูหนาน ผู้เคยมีชีวิตอย่างสุขสบายและรวยอู้ฟู่ กำลังอยู่ระหว่างการก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ด้วยการขุดรากบัวมาขายเพื่อนำไปชำระหนี้จำนวน 5 ล้านหยวน (ประมาณ 25 ล้านบาท)
โดยหูและสามีของเธอได้เริ่มทำธุรกิจเกี่ยวกับผลไม้ในปี 2012 ซึ่งขายดิบขายดีเสียจนมีมากกว่า 30 สาขาทั่วประเทศ
รายงานระบุว่าในช่วงพีคๆ สินทรัพย์ของหูพุ่งสูงถึง 10 ล้านหยวน (ประมาณ 50 ล้านบาท) ทั้งสองอาศัยอยู่ในวิลล่าริมแม่น้ำเซียง พวกเขามีคนขับรถส่วนตัว มีแม่บ้านหลายคน และมักเดินทางอยู่บ่อยๆ
อย่างไรก็ตาม ในปี 2019 ด้วยการบริหารจัดการที่ย่ำแย่ ทำให้หูขาดสภาพคล่องทางการเงิน สุดท้าย ธุรกิจผลไม้ของเธอก็ล้มละลาย แถมยังต้องแบกรับหนี้สินกว่า 5 ล้านหยวนเอาไว้ด้วย
หูตัดสินใจขายบ้านหรูของพวกเขา ก่อนที่ทั้งคู่จะออกเดินทางไปทั่วประเทศ โดยตระเวนเช่าที่พักในระยะสั้นๆ และขายสินค้าจากฟาร์มเพื่อประทังชีวิต
ต่อมา เพื่อนคนหนึ่งแนะนำหูให้ไปที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย และทำให้พวกเขาได้ลิ้มลองซุปรากบัวหมูเป็นครั้งแรก โดยรากบัวเป็นของขึ้นชื่อของหูเป่ย เนื่องจากรากบัวของที่นี่มีเนื้อสัมผัสที่กรอบอร่อย เชื่อกันว่ารากบัวมีประโยชน์มากมาย ทั้งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ชะลอวัย และทำให้อารมณ์ให้ดีขึ้น
“เป็นครั้งแรกที่เราตระหนักได้ว่ารากบัวมีรสชาติอร่อยขนาดไหน ดังนั้น เราจึงตัดสินใจที่จะอยู่ที่อู่ฮั่นและเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง” หูกล่าว
ทั้งคู่ได้ไลฟ์สดขณะทำงานอยู่ในสระบัวในชนบท พวกเขาขุดรากบัวและขายผ่านโซเชียล ตอนแรกสามีของฮูเป็นคนขุดเอง แต่เพราะการใช้ชีวิตในเมืองมาหลายปี ก็ทำให้เขามีอาการปวดหลังอย่างรุนแรงหลังจากผ่านไปเพียงครึ่งชั่วโมง หูเลยต้องรับหน้าที่ทำงานหนักแทนสามีของเธอ ขณะเดียวกัน สามีของเธอก็เป็นฝ่ายดูแลเรื่องอาหาร และงานบ้านอื่นๆ แทน
จากคลิปวิดีโอ หูต้องตื่นตั้งแต่ตี 5 เพื่อมาแต่งหน้าและเตรียมตัวต่างๆ โดยเธอจะต้องสวมชุดป้องกันในการลุยโคลนที่ลึกถึงต้นขา พร้อมกับพกปืนฉีดน้ำแรงดันสูงหนัก 10 กิโลกรัมเอาไว้
โดยการเก็บเกี่ยวรากบัวมักจะทำในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว ท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บและน้ำเย็นจัด
เรียกว่าอาชีพนี้เป็นงานที่หนักมากจริงๆ ซึ่งหูก็ยอมรับว่า มันยากที่จะทำใจยอมรับว่าจะต้องมาทำงานแบบนี้ในตอนแรก เพราะเธอมีชีวิตที่สุขสบายและไม่เคยต้องทำงานหนักมาก่อน “แต่ฉันเชื่อว่าถ้าฉันยังคงสู้ต่อไป ชีวิตจะค่อยๆ ดีขึ้น”
รายงานระบุว่า ไลฟ์สดของเธอดึงดูดผู้ชมได้หลายพันคน และบางวันเธอก็สามารถขายรากบัวได้มากถึง 4,500 กิโลกรัม
สามีของเธอกล่าวว่าธุรกิจนี้ช่วยให้พวกเขาปลดหนี้ไปแล้วมากกว่า 1 ล้านหยวน (ประมาณ 5 ล้านบาท)
ปัจจุบัน ทั้งสองอาศัยอยู่กับลูกชาย 2 คนในแฟลตเช่าเล็กๆ ในเมืองอู่ฮั่น
“การเปลี่ยนแปลงตัวเองสามารถเปลี่ยนอนาคตของเราได้ อย่าไปบ่นถึงความยากลำบาก แค่พยายามให้มากขึ้นอีกนิด” แคปชันในคลิปวิดีโอของหู
หลังเรื่องราวของหูถูกเผยแพร่ออกไป ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องมียอดเข้าชมมากกว่า 2.5 ล้านครั้ง พร้อมคอมเมนต์ เช่น “หูเป็นผู้หญิงที่น่าชื่นชม เธอแสดงให้เราเห็นว่าความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว หากคุณกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง”
ที่มา : China bussinesswoman digs up, sells lotus roots to repay US$ 700,000 debt after living lavishly (SCMP)