จีนหั่นเที่ยวบินญี่ปุ่นระนาว คาดสูญรายได้ท่องเที่ยว 1.2 พันล้านดอลลาร์รับปีใหม่

สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและญี่ปุ่นส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคการท่องเที่ยวและการบิน ล่าสุดสายการบินจีนแห่ยกเลิกเที่ยวบินไปยังญี่ปุ่น และคาดการณ์ว่าญี่ปุ่นอาจสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวสูงถึง 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.45 หมื่นล้านบาท) ภายในสิ้นปี 2568 นี้
รายงานจากสื่อฮ่องกงระบุว่า ความสัมพันธ์ที่เลวร้ายลงอย่างรวดเร็วในเดือนพฤศจิกายน หลังจากรัฐบาลจีนออกประกาศเตือนความปลอดภัยในการเดินทางไปญี่ปุ่น ทำให้สายการบินของจีนหลายแห่งเริ่มปรับลดเที่ยวบินในสัปดาห์นี้ โดยมีเส้นทางบินระหว่างจีน-ญี่ปุ่น ถึง 12 เส้นทางที่ถูกระงับเที่ยวบินทั้งหมด
ข้อมูลจาก DAST แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลการบินของจีน (Flight Master) คาดการณ์ว่าในสัปดาห์หน้า อัตราการยกเลิกเที่ยวบินไปญี่ปุ่นจะพุ่งสูงกว่าร้อยละ 21.6 ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในรอบเดือน โดยเส้นทางที่มีอัตราการยกเลิกสูงสุดได้แก่ เทียนจิน-คันไซ (ร้อยละ 65.0), หนานจิง-คันไซ (ร้อยละ 59.4), กวางโจว-คันไซ (ร้อยละ 31.3) และ เซี่ยงไฮ้-คันไซ (ร้อยละ 30.1)
นอกจากนี้ สื่อญี่ปุ่นยังรายงานว่า สายการบิน แอร์ไชน่า (Air China) ได้ประกาศลดจำนวนเที่ยวบินไปญี่ปุ่นตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน ยาวไปจนถึงเดือนมีนาคม 2569 ซึ่งครอบคลุมช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยอ้างเหตุผลเรื่องการจัดตารางบิน แต่คาดว่าเป็นผลมาจากสถานการณ์ทางการเมือง โดยผู้โดยสารจำนวนมากเริ่มได้รับแจ้งยกเลิกเที่ยวบินแล้ว อาทิ เส้นทาง เซี่ยงไฮ้-โอซาก้า และ ฉงชิ่ง-โตเกียว
รายงานระบุว่า ญี่ปุ่นอาจสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวราว 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 4.15 หมื่นล้านบาท) ภายในสิ้นปีนี้ จากการที่นักท่องเที่ยวจีนยกเลิกการเดินทาง
บริษัท หัวข่าย (China Trading Desk) ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลการตลาด เปิดเผยว่า ตั้งแต่จีนออกประกาศเตือนพลเมืองเมื่อวันที่ 14 พ.ย. มีโปรแกรมการเดินทางจากจีนไปญี่ปุ่นกว่า 1.44 ล้านรายการที่วางแผนไว้ในช่วงสิ้นปี ถูกยกเลิกไปแล้วถึงร้อยละ 30 ซึ่งนายซูบรามาเนีย บัตต์ ซีอีโอของหัวข่าย ชี้ว่ามาตรการตอบโต้ของจีนครั้งนี้มีความแข็งกร้าวมากกว่าครั้งก่อนๆ อย่างเห็นได้ชัด
ชนวนเหตุของความขัดแย้งครั้งล่าสุด เกิดขึ้นหลังจาก ทากาอิจิ ซานาเอะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้กล่าวถ้อยคำเกี่ยวกับ "สถานการณ์ฉุกเฉินในไต้หวัน" ต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 7 พ.ย. สร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงให้กับรัฐบาลปักกิ่ง นำไปสู่มาตรการตอบโต้ทั้งการระงับนำเข้าอาหารทะเล และการขยายผลสู่ภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจญี่ปุ่น
ที่มา: HK01, Lianhe Zaobao