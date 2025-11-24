อุทาหรณ์! ไรเดอร์เกือบตาย เพราะดื่มเครื่องดื่มชูกำลังไป 6 ขวด

ไรเดอร์รายหนึ่งเกือบต้องสังเวยชีวิตเพราะได้รับคาเฟอีนเกินขนาด หลังดื่มเครื่องดื่มชูกำลังมากเกินไป เพื่อที่จะได้ไม่ง่วงระหว่างส่งอาหารในเวลากลางคืน
โดยนายหู วัย 36 ปี จากนครเซี่ยงไฮ้ ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังไป 6-7 ขวดในช่วงเวลาสั้นๆ เพื่อรับมือกับความกดดันในการส่งอาหารช่วงค่ำ
เช้าวันรุ่งขึ้น ครอบครัวพบหูนอนอยู่ที่พื้น พอปลุกเขาขึ้นมา ก็เห็นว่ามีอาการตัวร้อน จึงบอกให้เขาไปพักผ่อน อย่างไรก็ตาม ภายหลังอาการของเขากลับแย่ลง โดยมีอาการหัวใจเต้นเร็ว มีไข้ เหงื่อออก ศีรษะและมือสั่นอย่างควบคุมไม่ได้
ที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้น คือ เขามีอาการชักซ้ำๆ โดยครั้งสุดท้ายกินเวลานานถึงครึ่งชั่วโมง เมื่อเห็นดังนั้น ครอบครัวจึงรีบพาหูไปโรงพยาบาล
หูถูกนำตัวส่งเข้าไอซียู แพทย์ได้ให้ยาระงับประสาท รวมทั้งใส่เครื่องช่วยหายใจให้
ตามรายงาน แพทย์พบว่า หูกินคาเฟอีนไปทั้งหมด 300-350 มิลลิกรัมภาย โดยทั่วไปฤทธิ์ของคาเฟอีนจะคงอยู่ประมาณ 3-5 ชั่วโมงในร่างกายมนุษย์ แต่สำหรับหูนั้น ผ่านไป 10 ชม.ฤทธิ์ของคาเฟอีนก็ยังคงอยู่ในร่างกายของเขา แม้จะได้รับการรักษาแล้วก็ตาม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาบริโภคคาเฟอีนไปเป็นจำนวนมาก โดยคาเฟอีนจะไปกระตุ้นเส้นประสาทในสมอง พอถูกกระตุ้นมากเกินไป ก็จะทำให้เกิดอาการชัก
หลังจากที่แพทย์ทำการรักษาเพื่อให้คาเฟอีนถูกเผาผลาญ และช่วยฟื้นฟูการทำงานของอวัยวะต่างๆ อาการของหูก็ค่อยๆ ดีขึ้น ความถี่และความรุนแรงของอาการชักก็ค่อยๆ ลดลงจนเป็นปกติ สัญญาณชีพกลับมาคงที่มากขึ้น หูเลยถูกย้ายจากห้องไอซียูไปยังห้องผู้ป่วยปกติ ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้กลับบ้านภายในไม่กี่วันต่อมา
ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มชูกำลังเกินวันละ 2 ขวด การบริโภคมากเกินไปในช่วงเวลาสั้นๆ อาจนำไปสู่การบริโภคคาเฟอีนที่มากเกินไป ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย
ที่มา : 深圳外賣員為保持清醒 狂灌功能飲品入ICU險死 (HK01)