แบรนด์เครื่องสำอางจีน มาแรงในเทศกาลชอปปิง 11.11 ชูวัฒนธรรม-เทคโนโลยี เป็นจุดขาย

แบรนด์ความงามของจีนได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลชอปปิงออนไลน์ “11.11” หรือ “วันคนโสด” โดยดึงดูดผู้บริโภคด้วยการผสมผสานความงามแบบดั้งเดิมกับงานวิจัยทางวิทยาศาตร์สมัยใหม่ จนหลายแบรนด์จีนติดอันดับสินค้าขายดีบนบรรดาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำ
ข้อมูลอุตสาหกรรมจากอีเอ็นดาตา (ENDATA) ระบุว่าผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ผลิตในประเทศจีนส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18-44 ปี โดยกลุ่มผู้หญิงที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปีถือเป็นกลุ่มผู้ซื้อหลัก ผู้บริโภคกลุ่มนี้ถูกดึงดูดด้วยการออกแบบและแนวคิดของแบรนด์ที่มีรากฐานจากวัฒนธรรมจีนแบบดั้งเดิม โดยผสมผสานองค์ประกอบทางประวัติศาสตร์เข้ากับสุนทรียศาสตร์สมัยใหม่
แนวโน้มการค้นหาข้อมูลเผยให้เห็นว่าองค์ประกอบทางวัฒนธรรม เช่น ดอกไม้จีน เครื่องลายครามสีน้ำเงิน-ขาว และภาพวาดทิวทัศน์ ถูกนำมาใช้มากขึ้นในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และนอกเหนือจากความสวยงามแล้ว ความปลอดภัยของส่วนผสม ประสิทธิภาพ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
บริษัทจีนริเริ่มบูรณาการงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เข้ากับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น บริษัทบลูมเมจ ไบโอเทค (Bloomage Biotech) ผลิตกรดไฮยาลูโรนิก (HA) โดยใช้เทคโนโลยีเอนไซม์ขั้นสูง
ในปี 2023 จีนครองสัดส่วนยอดยอดขายไฮยาลูโรนิกกว่าร้อยละ 84 ของยอดขายทั่วโลก ขณะที่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากพืชก็มีแนวโน้มเติบโต โดยหลายแบรนด์มีการใช้สมุนไพรจีนดั้งเดิมและส่วนผสมจากธรรมชาติในการผลิต
ขณะเดียวกัน การส่งออกเครื่องสำอางของจีนยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สำนักบริหารศุลกากรทั่วไปของจีนเผยว่า มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 เมื่อเทียบปีต่อปี อยู่ที่ 3.66 หมื่นล้านหยวน (ราว 1.67 แสนล้านบาท) ในช่วง 8 เดือนแรก (มกราคม-สิงหาคม) ของปี 2025 นับเป็นปีที่สามติดต่อกันที่การส่งออกเติบโตด้วยเลขสองหลัก
บริษัทจีนยังมีส่วนร่วมในความร่วมมือและการวิจัยระหว่างประเทศ เช่น ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์สมาคมนักเคมีเครื่องสำอางนานาชาติ (International Federation of Societies of Cosmetic Chemists Congress) ที่ฝรั่งเศส หลายบริษัทจีนได้นำเสนอผลการวิจัย เช่น การศึกษาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากไมโครไบโอม (ระบบนิเวศของจุลินทรีย์บนผิว) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นด้านนวัตกรรมและการวิจัยและพัฒนาของบริษัทจีน
โดยรวมแล้ว อุตสาหกรรมเครื่องสำอางในประเทศของจีนกำลังขยายตัวผ่านการผสานแรงดึงดูดทางวัฒนธรรม นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ และการมีส่วนร่วมในเวทีนานาชาติ เข้าด้วยกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ ใช้วัตถุดิบจากพืชเป็นหลัก และสามารถแข่งขันในระดับโลกได้
ที่มา/ แฟ้มภาพเอเอฟพี