เห็นแล้วจุกอก! เด็กหญิง 8 ขวบ ชีวิตรันทด หาเศษอาหารตามพื้นกิน ท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บ

สร้างความสะเทือนใจไปทั่วโลกออนไลน์! สำหรับคลิปวิดีโอของ "เยว่เยว่" เด็กหญิงวัย 8 ขวบ ที่สวมเสื้อผ้าเก่าๆ และรองเท้าแตะ กำลังมองหาเศษอาหารที่ตกอยู่ตามพื้น เพื่อเก็บมากินประทังความหิว ท่ามกลางอากาศอันหนาวเหน็บ
โดยบล็อกเกอร์หญิงได้โพสต์คลิปดังกล่าวเมื่อวันที่ 11 พ.ย. หลังเธอบังเอิญพบกับเยว่เยว่บนถนนเขตเว่ยยาง เมืองซีอาน มณฑลส่านซี ซึ่งขณะนั้นอุณหภูมิในพื้นที่อยู่ที่ประมาณ 10 องศา
เย่วเย่วซึ่งมีอาการน้ำมูกไหล บอกกับบล็อกเกอร์ว่าเธอไม่ได้ไปโรงเรียน แม่ของเธอจากไปด้วยโรคมะเร็งปอดระยะสุดท้าย ส่วนผู้เป็นพ่อก็ไม่สนใจใยดีอะไรเธอเลย
เมื่อบล็อกเกอร์เห็นเยว่เยว่หยิบอาหารจากพื้นขึ้นมากิน เธอก็รีบบอกให้ลูกชายนำทาร์ตไข่ไปให้เยว่เยว่แทน
หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นไวรัล โดยมีผู้เข้าชมหัวข้อที่เกี่ยวข้องเกือบ 20 ล้านวิว จากกระแสสังคมดังกล่าว ทางสำนักงานกิจการพลเรือนท้องถิ่นจึงทำการสืบค้นและตรวจสอบครอบครัวของเย่วเย่ว ซึ่งพบว่าพ่อของเย่วเย่วไม่มีหน้าที่การงานที่มั่นคง เลยทำให้ไม่สามารถเลี้ยงดู หรือจ่ายค่าเล่าเรียนให้ลูกได้
ตามรายงาน เยว่เยว่มีพี่ชายต่างแม่ที่เป็นผู้พิการอยู่ 1 คน และมีน้องสาววัย 4 ขวบ ที่เกิดจากแม่เดียวกัน อีก 1 คน เนื่องจากแม่ของเด็กๆ ทั้ง 3 คนจากไปแล้ว ชายชราซึ่งเป็นปู่ของพี่ชายเยว่เยว่จึงเป็นผู้ดูแลเด็กๆ แทน
เจ้าหน้าที่ระบุว่า เยว่เยว่เคยไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนประถมเมื่อหลายเดือนก่อน แต่ก็หนีออกจากโรงเรียนและไม่กลับมาเรียนอีกเลย
ขณะนี้ เจ้าหน้าที่กำลังพยายามช่วยให้เยว่เยว่ได้กลับไปเรียนอีกครั้ง และกำลังดำเนินการลงทะเบียนให้กับครอบครัวนี้ เพื่อเข้าไปอยู่ในโครงการสวัสดิการสำหรับครอบครัวที่ยากจน ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุน
ทั้งนี้ พ่อของเยว่เยว่ยังขอให้รัฐบาลช่วยเลี้ยงลูกๆ ของเขาชั่วคราว เนื่องจากเขามีสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ อันมีสาเหตุมาจากสถานการณ์ภายในครอบครัว
ด้านชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น “น้ำตาไหลเลย ฉันรู้สึกเสียใจกับเด็กหญิงคนนี้ หวังว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถดูแลเธอและพี่น้องได้อย่างเหมาะสม” และ “ทำไมรัฐบาลท้องถิ่นถึงไม่ให้การช่วยเหลือ ก่อนที่เด็กหญิงคนนี้จะกลายเป็นที่พูดถึงบนโลกออนไลน์ ฉันมั่นใจเลยว่ายังมีเด็กยากจนแบบนี้อีกมากที่เรายังไม่ทราบ”
