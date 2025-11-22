อดีตนายกเทศมนตรีฟิลิปปินส์สายลับจีน ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต ฐาน “สายลับ-แก๊งคอลเซ็นเตอร์”

ศาลฟิลิปปินส์ตัดสินจำคุกตลอดชีวิต “อลิส กัว” (Alice Guo) อดีตนายกเทศมนตรีเมืองบัมบัน ฐานค้ามนุษย์จากคดีศูนย์หลอกลวงออนไลน์ขนาดใหญ่ที่เกี่ยวพันกับกลุ่มทุนและเครือข่ายจีน พร้อมปรับเป็นเงิน 2 ล้านเปโซ (ราว 33,800 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1.2 ล้านบาท)
คดีของกัวได้รับความสนใจทั่วประเทศฟิลิปปินส์มาหลายปี เพราะจากการบุกตรวจค้นเมื่อ 2567 เจ้าหน้าที่พบศูนย์หลอกลวง (scam centre) ขนาดใหญ่ในพื้นที่บัมบัน ซึ่งจดทะเบียนในรูป “คาสิโนออนไลน์” ภายในมีชาวฟิลิปปินส์และชาวต่างชาติราว 800 คนถูกบังคับให้ทำงานหลอกลวงออนไลน์ในรูปแบบ “แก๊งคอลฯ หลอกลงทุน–รักลวงโลก”
อลิส กัว วัย 35 ปี เคยชนะเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมื่อ 2565 และในสายตาชาวบ้านจำนวนหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นผู้นำที่อ่อนโยน ใส่ใจประชาชน แต่หลังจากถูกตรวจพบศูนย์หลอกลวงขนาดราว 50 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ที่ทำการเทศบาล และต่อมาพบว่า ที่ดินเดิมเคยเป็นของเธอเอง ภาพลักษณ์ก็พลิกทันที
การสอบสวนยังขุดพบความคลุมเครือในประวัติส่วนตัว เธอเคยอ้างว่าเกิดในฟิลิปปินส์ แต่สมาชิกสภาผู้แทนฯ พบหลักฐานว่าจริง ๆ แล้วเธออพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ช่วงเป็นวัยรุ่น และลายนิ้วมือของเธอตรงกับข้อมูลของพลเมืองจีนชื่อ “กัว หัวผิง” (Guo Hua Ping)
เมื่อกระแสสังคมกดดันหนัก กัวถูกปลดจากตำแหน่งนายกเทศมนตรี ก่อนจะหลบหนีไปในเดือนกรกฎาคม 2567 ทำให้ทางการต้องเปิดปฏิบัติการไล่ล่าข้ามพรมแดนในสี่ประเทศ กระทั่งกันยายนปีเดียวกัน เจ้าหน้าที่จับตัวได้ที่อินโดนีเซีย และส่งผู้ร้ายข้ามแดนกลับฟิลิปปินส์
อลิส กัวยังมีคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอีกอย่างน้อยห้าสำนวน รวมถึงข้อหาฟอกเงิน ขณะที่เธอยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และยังไม่ชัดเจนว่าจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่
กรณีนี้เกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียดระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนในทะเลจีนใต้ ทำให้สังคมฟิลิปปินส์จับตามองอย่างใกล้ชิดว่า คดี “นายกเทศมนตรีสายลับจีน” รายนี้จะสะท้อนและส่งผลต่อท่าทีของมะนิลาและปักกิ่งในระยะต่อไปอย่างไร
