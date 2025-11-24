คลิกคลิป : จีนค้นพบแหล่งทองคำขนาดใหญ่แห่งแรกในเหลียวหนิง ปริมาณกว่า 1,444 ตัน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของจีนระบุว่า จีนค้นพบแหล่งแร่ทองคำคุณภาพต่ำแต่มีปริมาณมหาศาลแห่งแรกในเหลียวตง มณฑลเหลียวหนิง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน
เหมืองทองคำต้าตงโกว มีปริมาณทองคำสำรองพิสูจน์แล้วรวม 1,444.49 ตัน นับเป็นแหล่งทองคำขนาดใหญ่ที่สุดที่จีนค้นพบตั้งแต่การก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี 1949
เหมืองแห่งนี้ผ่านการประเมินความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจสำหรับการพัฒนาแล้ว และคาดว่าจะสร้างผลตอบแทนเชิงพาณิชย์ที่ดีในอนาคต
Zhu Yilin ผู้อำนวยการกองสำรวจแร่ กรมบริหารจัดการการสำรวจธรณีวิทยา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวว่า ความสำเร็จของโครงการสำรวจเหมืองทองคำต้าตงโกว ช่วยเสริมความมั่นคงให้กับปริมาณทองคำของจีน และเป็นกรณีศึกษาเรื่องการสำรวจทรัพยากรในพื้นที่ลึกและบริเวณรอบพื้นที่เดิม อีกทั้งยังมีความสำคัญต่อการสร้างฐานการผลิตทองคำระดับโลกในเขตเหลียวตง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนอย่างรอบด้าน
ที่มา : China Media Group