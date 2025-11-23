คลิกคลิป : โรงงานผลิต “รถยนต์บินได้” แห่งแรกของโลก เริ่มทดลองการผลิตแล้ว

โรงงานอัจฉริยะแห่งแรกของโลกที่ออกแบบมาเพื่อผลิต “รถยนต์บินได้” เริ่มทดลองการผลิตแล้ว ที่นครกว่างโจว มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) โรงงานนี้เป็นของแอร์ริจ (Aridge) บริษัทลูกของเสี่ยวเผิง (Xpeng) ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของจีน มีพื้นที่กว่า 120,000 ตารางเมตร และ รถยนต์บินได้รุ่น “Land Aircraft Carrier”
ในระยะแรก โรงงานสามารถผลิตได้ 5,000 ลำ ถือเป็นโรงงานที่มีกำลังการผลิตมากที่สุดในโลก และเมื่อเดินเครื่องเต็มรูปแบบจะสามารถประกอบโดยใช้เวลาลำละ 30 นาที
ในช่วงทดลองการผลิต ภารกิจหลัก คือ การตรวจสอบกระบวนการผลิต ทดสอบและปรับแต่งอุปกรณ์ และจัดสร้างต้นแบบเพื่อยื่นขอใบรับรองสมรรถนะการบิน (Airworthiness Certification) จากนั้น จะเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ
รถยนต์บินได้รุ่นนี้ประกอบด้วยรถแบบ 6 ล้อ (Mothership) และเครื่องบินขึ้นลงในแนวดิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้า (eVTOL) ที่สามารถแยกจากกันได้
เครื่องบิน eVTOL สามารถขับเคลื่อนได้ทั้งในโหมดอัตโนมัติและโหมดควบคุมเอง ขณะที่ตัวรถมีความยาวประมาณ 5.5 เมตร สามารถขับขี่บนถนนสาธารณะด้วยใบอนุญาตขับขี่ทั่วไป และจอดในพื้นที่จอดรถมาตรฐานได้อย่างสะดวก ทำให้รถยนต์บินได้ของเสี่ยวเผิง (Xpeng) ไม่เพียงแต่เป็นนวัตกรรมแห่งอนาคต แต่ยังออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันอีกด้วย
ที่มา : China Media Group