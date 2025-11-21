คลิกคลิป : จีนเปิดตัวระบบตรวจสอบเทคโนโลยีระดับโลกสำหรับการส่งออกรถยนต์พลังงานใหม่

ศูนย์วิจัยและเทคโนโลยียานยนต์แห่งประเทศจีน (CATARC) ได้เปิดตัวระบบตรวจสอบเทคโนโลยีระดับโลก ที่ออกแบบมาเพื่อประเมินความปลอดภัยและความเข้ากันได้ของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจีนที่ส่งออก ซึ่งนับเป็นการสนับสนุนที่แข็งแกร่งต่อการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ของจีนในตลาดโลก
ระบบดังกล่าว ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ แพลตฟอร์มตรวจสอบเทคโนโลยีความปลอดภัยของรถยนต์ไฟฟ้าระดับโลก และแพลตฟอร์มบิ๊กดาต้า ว่าด้วยสภาพการชาร์จทั่วโลก โดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัย ระบบนี้ครอบคลุมสถานการณ์การขับขี่และการใช้งานหลายร้อยรูปแบบในจุดหมายปลายทางสำคัญของการส่งออก เช่น ตะวันออกกลาง ยุโรปเหนือ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จุดเด่นของระบบนี้อยู่ที่แพลตฟอร์มบิ๊กดาต้าว่าด้วยสภาพการชาร์จทั่วโลก ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากกว่า 50 ประเทศและภูมิภาค ครอบคลุมสถานีชาร์จสาธารณะมากกว่า 500,000 แห่ง และเสาชาร์จกว่า 4,000 แบบ เพื่อให้มั่นใจว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในจีนเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและความเข้ากันได้ในระดับสากล
ที่มา : China Media Group