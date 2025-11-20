xs
คลิกคลิป : ท่าเรือชิงเต่าเปิดเส้นทางคอนเทนเนอร์สายที่ 17 ปีนี้ เสริมความเชื่อมโยงอาเซียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อเร็วๆ นี้ ท่าเรือชิงเต่าในมณฑลซานตง ทางตะวันออกของจีน ได้เปิดตัวเส้นทางขนส่งตรงใหม่สู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับภูมิภาคนี้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

เรือลำแรกที่เดินเรือในเส้นทางนี้คือ เรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ของ MSC ชื่อ “Diego” โดยเรือลำนี้บรรทุกสินค้าเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องกลไฟฟ้า และสินค้าเกษตรสด มุ่งหน้าไปยังเวียดนามและประเทศไทย

เส้นทางใหม่นี้มีแผนจะใช้เรือ 6 ลำ เชื่อมโยงท่าเรือหลักภายในประเทศ ได้แก่ ท่าเรือต้าเหลียน ท่าเรือใหม่เทียนจิน และท่าเรือเซินเจิ้น เข้ากับท่าเรือสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เวียดนาม ไทย และสิงคโปร์

คาดว่า เส้นทางใหม่นี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการค้าระหว่างจีนตอนเหนือ เข้ากับประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างมีนัยสำคัญ

ปี 2025 ท่าเรือชิงเต่าได้เปิดตัวเส้นทางขนส่งใหม่รวมทั้งสิ้น 17 เส้นทาง เชื่อมโยงภูมิภาคสำคัญต่างๆ เช่น ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอกย้ำสถานะท่าเรือชิงเต่า ในฐานะศูนย์กลางโลจิสติกส์ระหว่างประเทศที่สำคัญของจีน



ที่มา : China Media Group

