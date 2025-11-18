พิษคำพูดนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ! ตั๋วเครื่องบินไปแดนปลาดิบถูกยกเลิกฉ่ำ นักท่องเที่ยวจีนหวั่นไม่ปลอดภัย

สายการบินของจีนถูกยกเลิกตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นราว 491,000 ใบนับตั้งแต่วันเสาร์ ( 15 พ.ย.) คิดเป็นร้อยละ 32 ของยอดการจองตั๋วไปยังจุดหมายการเดินทางท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งนี้ หลังจากรัฐบาลปักกิ่งประกาศเตือนพลเมืองหลีกเลี่ยงการเดินทางไปที่นั่นท่ามกลางความขัดแย้งทางการทูตจีน-ญี่ปุ่น อันเป็นผลจากคำพูดของนายกรัฐมนตรีหญิงแดนปลาดิบ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาญี่ปุ่นมากที่สุดในช่วง9เดือนแรกของปี 2568 คือนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน จำนวนราว 7 ล้าน 4 แสน 9 หมื่นคน ตามรายงานของสำนักข่าวเกียวโด
องค์การการท่องเที่ยวแห่งชาติญี่ปุ่น (JTNA) ระบุว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2568 มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาญี่ปุ่นมากกว่า 6 ล้าน 7 แสนคน เพิ่มขึ้นจาก 4 ล้าน 6 แสนคนในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
เที่ยวบินระยะสั้น สถานที่น่าสนใจด้านวัฒนธรรม และค่าใช้จ่ายที่ถูกลงจากการอ่อนค่าของเงินเยนคือเหตุผลที่ชาวจีนมักเดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่น นักวิเคราะห์ด้านการท่องเที่ยวชี้
แต่คำกล่าวของนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ว่า รัฐบาลญี่ปุ่นอาจส่งกองกำลังทหารไปช่วยไต้หวันในกรณีที่เกิดการสู้รบในช่องแคบไต้หวันนั้น อาจทำให้แนวโน้มการท่องเที่ยวดี ๆ เหล่านี้เปลี่ยนไป
ตามข้อมูลการสำรวจสายการบินทั้งหมดบนจีนแผ่นดินใหญ่ของนายหลี่ ฮั่นหมิง นักวิเคราะห์อิสระด้านการบินนั้น เที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบมีอัตราส่วนพุ่งถึงร้อยละ 82.14 เมื่อวันอาทิตย์และร้อยละ 75.6 เมื่อวันจันทร์ ( 17 พ.ย. ) โดยการยกเลิกตั๋วในวันอาทิตย์สูงกว่าการจองใหม่ถึง 27 เท่า ซึ่งแสดงว่าความกังวลเรื่องความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมากที่สุด
ด้านแอร์ไชน่า ไชน่าเซาเทิร์น และไชน่าอีสเทิร์น สามสายการบินใหญ่ที่สุดของรัฐบาลจีน รวมถึงสายการบินอีก 4 แห่ง ประกาศคืนเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนหรือให้ผู้โดยสารเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางสำหรับเที่ยวบินที่จองไว้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
นายหลี่ไม่เคยเห็นการยกเลิกตั๋วเครื่องบินมากถึงระดับนี้มาก่อน นับตั้งแต่ต้นปี 2563 ซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งสูงในช่วงปลายของฤดูกาลเดินทางในเทศกาลตรุษจีน
เที่ยวบินเซี่ยงไฮ้-โตเกียว และเซี่ยงไฮ้-โอซาก้าถูกยกเลิกตั๋วมากที่สุด เขาประเมินความสูญเสียทั้งหมดจากการคืนเงินเต็มจำนวนว่ามีมูลค่าหลายพันล้านหยวน โดยร้อยละ 70 ของตั๋วที่คืนเงินเป็นตั๋วไป-กลับ
จอห์น แกรนต์ นักวิเคราะห์อาวุโสของ OAG ซึ่งเป็นบริษัทด้านข่าวกรองการบินของอังกฤษชี้ว่าสายการบินของจีนอาจได้รับผลกระทบหนักกว่าสายการบินญี่ปุ่น เนื่องจากสายการบินของจีนครองตลาดจีน-ญี่ปุ่น
ทั้งนี้ โรคโควิด-19 แพร่ระบาดส่งผลให้ความจุของผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวบินที่เดินทางเข้า-ออกประเทศจีนลด “ฮวบฮาบ”ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2563 โดยความจุผู้โดยสารในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ลดลงร้อยละ 71 จากวันเดียวกันในปี 2562 ซึ่งลดลงมากที่สุดเท่าที่จีนเคยประสบมา ตามรายงานการวิเคราะห์ ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ World Economic Forum
หนังสือพิมพ์ PLA Daily ของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนเตือนว่า หากญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงการทหารในช่องแคบไต้หวันก็เป็นการเสี่ยงที่จะนำญี่ปุ่นทั้งประเทศเข้าสู่สมรภูมิรบ
ที่มา : เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์