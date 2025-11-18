ยิ่งกว่าฝัน! หนุ่มจีนถูกเชิญไปชมเรือบรรทุกเครื่องบิน หลังบริจาคเงินสนับสนุนตั้งแต่เด็ก เพราะเล็งเห็นความสำคัญในการขยายแสนยานุภาพกองทัพเรือ

ใครจะไปคิดว่า 26 ปีต่อมา "เฉินอวี๋เหวิน" ชายจากเมืองชินโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ผู้ใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กว่าจีนจะมีเรือบรรทุกเครื่องบินเอาไว้ใช้ปกป้องประเทศ ถึงขนาดบริจาคเงิน 140 หยวน (ประมาณ 700 บาท) เพื่อช่วยสนับสนุน จะถูกเชิญให้ไปชมกองเรือบรรทุกเครื่องบินในช่วงต้นเดือนนี้
โดยเฉินมีความสนใจในเรื่องกองทัพตั้งแต่ยังเด็ก เพราะได้รับอิทธิพลมาจากคุณพ่อซึ่งเป็นทหาร ในปี 1999 เฉินวัย 5 ขวบ ได้ยินพ่อและเพื่อนๆ คุยกันเรื่องการบริจาคเงินสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกของจีน
เนื่องจากขณะนั้น จีนไม่มีเรือบรรทุกเครื่องบิน แถมประเทศกำลังอยู่ในสภาวะระส่ำระสาย จากการที่องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) ทิ้งระเบิดใส่สถานทูตจีนประจำยูโกสลาเวีย จนทำให้มีผู้สื่อข่าวจีนเสียชีวิต 3 ราย
เฉินเชื่อว่าเรือบรรทุกเครื่องบินจะทำให้จีนแข็งแกร่งพอที่จะป้องกันการโจมตีในลักษณะนี้ ได้ และด้วยแรงบันดาลใจนี้เอง ประกอบกับความช่วยเหลือของพ่อ เฉินจึงสามารถรวบรวมเงินจำนวน 140 หยวน ซึ่งถือเป็นจำนวนที่ไม่น้อยเลยในสมัยนั้น ส่งไปยังแผนกอาวุธทั่วไปของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA)
ทว่าหลายเดือนต่อมา เงินบริจาคของเขาก็ถูกส่งคืน พร้อมกับการ์ดอวยพร “ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนงานป้องกันประเทศ ตามกฎระเบียบ เราจะคืนเงินบริจาคให้คุณเต็มจำนวน ขอให้มีความสุขในเทศกาลตรุษจีน ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษา และมีสุขภาพที่แข็งแรง”
อย่างไรก็ตาม ยิ่งโตขึ้นความหลงใหลในด้านกองทัพของเฉินก็มีแต่จะเพิ่มมากขึ้น โดยหลายปีมานี้ เขาได้ตระเวนเยี่ยมชมเรือบรรทุกเครื่องบินหลายลำ เช่น เรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิง เรือบรรทุกเครื่องบินซานตง
นอกจากนี้ เฉินยังเขียนจดหมายถึงกองทัพ เพื่อแสดงความยินดีและความภาคภูมิใจกับการเติบโตที่แข็งแกร่งของกองทัพ
เขายังแชร์เรื่องราวการบริจาคเงินสมัยวัยเยาว์ของเขาลงบนโซเชียล ซึ่งได้รับความสนใจในวงกว้าง จนในวันที่ 10 พ.ย. เฉินก็ได้รับคำเชิญจากบริษัท China Shipbuilding Corporation ให้มาเยี่ยมชมคณะและกองเรือ โดยเขายังได้รับนาฬิกา Fujian Carrier เป็นที่ระลึกอีกด้วย
“เมื่อ 26 ปีก่อน คุณบริจาคเงิน 140 หยวน วันนี้เราขอตอบแทนน้ำใจของคุณด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินฝูเจี้ยน ในส่วนนาฬิกาที่เรามอบให้คุณนั้นก็ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นที่คุณมีต่อกองทัพ” ข้อความจากบริษัท China Shipbuilding Corporation
ทั้งนี้ รายงานระบุว่า เฉินเรียนจบด้านกฎหมาย ก่อนที่จะทำงานให้กับหน่วยงานรัฐบาลในปักกิ่ง
หลังเรื่องราวของเฉินถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีผู้เข้าชมมากกว่า 50 ล้านครั้ง พร้อมคอมเมนต์ เช่น “เด็กคนนี้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสนับสนุนโครงการขนาดยักษ์ ที่เขาหวังว่าจะช่วยปกป้องประเทศชาติ 26 ปีผ่านไป ประเทศชาติได้ยกย่องความทุ่มเทที่แสนจริงใจของเขาด้วยความเคารพอันสูงสุด”
อนึ่ง ปัจจุบัน จีนมีเรือบรรทุกเครื่องบินจำนวน 3 ลำ ได้แก่ เรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิง เรือบรรทุกเครื่องบินซานตง และลำล่าสุด เรือบรรทุกเครื่องบินฝูเจี้ยน ซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่จีนออกแบบและสร้างเองในประเทศเป็นลำแรก และเพิ่งเข้าประจำการในกองทัพเรือ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีส่งมอบเมื่อวันที่ 5 พ.ย. ที่ผ่านมา
ที่มา : Chinese man who donated US$20 as child to aircraft carrier project is invited for visit 26 years on (SCMP)