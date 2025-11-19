คลิกคลิป : คลังสินค้าอัจฉริยะปักกิ่งช่วยขนส่งและจัดส่งรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง

ศูนย์โลจิสติกส์อัจฉริยะที่ดำเนินการโดย JD.com ในกรุงปักกิ่ง ได้ยกระดับประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์อย่างมีนัยสำคัญ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงและการใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ศูนย์โลจิสติกส์อัจฉริยะแห่งนี้ ได้รับการยกย่องว่าเป็น “อันดับ 1 ของเอเชีย” สามารถรองรับคำสั่งซื้อได้มากถึง 300,000 รายการต่อวัน โดยในช่วงฤดูท่องเที่ยว ด้วยความเร็วในการจัดส่งหลายสิบชิ้นต่อวินาที
ภายในศูนย์ฯ มีหุ่นยนต์หลากหลายประเภทกว่า 200 ตัว ทำงานร่วมกัน เคลื่อนที่ไปมาระหว่างชั้นวางสินค้าขนาดใหญ่ เพื่อหยิบและขนส่งสินค้าอย่างแม่นยำ ช่วยให้การจัดการสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และการจัดวางสินค้าบนชั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบนี้ ทำให้ประสิทธิภาพการคัดแยกสูงกว่าการคัดแยกด้วยมือแบบเดิมถึง 3 เท่า
คลังสินค้ามีพื้นที่มากกว่า 3,000 ตารางเมตร และชั้นวางสินค้าสูงถึง 12 เมตร สามารถบรรจุสินค้าได้ประมาณ 10,000 กล่อง ซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณสินค้าคงคลังต่อปีของซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็ก การใช้พื้นที่อย่างชาญฉลาดจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานโดยรวม
ที่มา : China Media Group