คลิกคลิป : สตาร์ทอัพเทคโนโลยีชั้นนำจีน ประกาศความก้าวหน้าครั้งสำคัญด้านปัญญาประดิษฐ์-หุ่นยนต์

สตาร์ทอัพเทคโนโลยีชั้นนำของจีนได้ก้าวไปอีกขั้นในด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุดใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงต้นแบบไลฟ์สไตล์แห่งอนาคต
ในบรรดาสตาร์ทอัพเทคโนโลยีของจีน มี 6 บริษัท จากเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งอีคอมเมิร์ซจีนที่โดดเด่น ได้แก่ Game Science, DeepSeek, UTER Robotics, DEEP Robotics, BrainCo และ Manycore Tech หรือที่รู้จักกันในชื่อ “มังกรน้อยหกตัว”
บริษัทเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในสาขาล้ำสมัย เช่น ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ เทคโนโลยีเกม อินเทอร์เฟซสมอง-คอมพิวเตอร์ และเมตาเวิร์ส
ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์สามารถเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนได้ เช่น การตีลังกาหลังติดต่อกัน ความยืดหยุ่น และความแม่นยำที่เพิ่มขึ้นของระบบควบคุมช่วยให้หุ่นยนต์เข้าใกล้การบูรณาการเข้ากับชีวิตประจำวันของผู้คนมากยิ่งขึ้นอีกขั้น
ที่มา : China Media Group