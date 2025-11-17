คลิกคลิป : ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง มหาศาลาประชาชน ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ศาสตราจารย์เผิง ลี่หยวน ภริยา ใจความตอนหนึ่งว่า ไทยและจีนมีความผูกพันอันแน่นแฟ้น มีความร่วมมือที่ลึกซึ้งและเป็นประโยชน์ร่วมกันในหลายมิติ ไทยพร้อมขยายความร่วมมือในสาขาต่างๆ และสืบสานมิตรภาพของประชาชนทั้ง 2 ชาติ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กราบบังคมทูลฯ ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ สะท้อนความผูกพัน “จีน–ไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน”
ปีนี้เป็นวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ตลอดครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ทั้ง 2 ประเทศยืนหยัดเคียงข้างกัน เป็นทั้งเครือญาติที่ดี มิตรที่ดี และหุ้นส่วนที่ดีเสมอมา และจีนพร้อมเดินหน้าความร่วมมือโครงการสำคัญ เช่น รถไฟจีน–ไทย การเพิ่มการนำเข้าสินค้าเกษตรคุณภาพสูงจากไทย และการขยายความร่วมมือในสาขาใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ เศรษฐกิจดิจิทัล อากาศยาน และอวกาศ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนของทั้ง 2 ชาติได้รับประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ที่มา : China Media Group