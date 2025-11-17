จุกอกคนรักสัตว์! สาวแฉร้านอาบน้ำ-ตัดขนไม่เป่าขนอัลปาก้าให้แห้ง จนเป็น Hypothermia ตาย

เมื่อไม่นานมานี้ หญิงแซ่หลี่ จากเมืองจี่หนาน มณฑลซานตง ได้พา "เหมาโต่ว" อัลปาก้าของเธอมาอาบน้ำที่ร้าน ทว่าพนักงานกลับไม่ยอมเป่าขนของมันให้แห้งสนิท เหมาโต่วเลยต้องนอนทั้งๆ ที่ขนชั้นในยังคงเปียกชื้น แถมอากาศก็หนาวจัด ตัวเลยเย็นเกินจนตาย
โดยหลี่ซึ่งเป็นเจ้าของร้านเพ็ทช็อป ได้ส่งอัลปาก้า 3 ตัว มาอาบน้ำที่ร้านดังกล่าวเมื่อวันที่ 30 ต.ค. ก่อนที่จะมารับตัวกลับในช่วงเย็น
พอวันรุ่งขึ้น เจ้าเหมาโต่วก็มีสภาพอ่อนแรง ไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ ก่อนที่หลี่จะพบว่ามันมีภาวะอุณหภูมิในร่างกายต่ำ (Hypothermia) และแม้สัตวแพทย์จะพยายามรักษาอย่างเต็มที่ แต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเจ้าเหมาโต่วเอาไว้ได้
“ตอนที่เราสัมผัสมัน เราพบว่าขนชั้นในของมันยังคงเปียกอยู่ สัตวแพทย์ของเราพยายามฉีดยาและทำทุกวิถีทางแล้ว แต่มันก็ไม่รอด” หลี่กล่าว
เธอยังบอกอีกว่า พนักงานที่ทำหน้าที่อาบน้ำสัตว์เคยบ่นกับเธอเรื่องค่าจ้าง ว่าเขาได้รับเงินแค่ 200 หยวน (ประมาณ 1,000 บาท) จากการอาบน้ำสัตว์ 7 ตัวใน 1 วัน
นอกจากนี้ พนักงานยังได้ติดต่อมาหาเธอโดยตรง อ้างว่าเงินที่เธอจ่ายไว้ไม่เพียงพอ ขอให้เธอโอนเงินให้เขาเป็นการส่วนตัว อย่างไรก็ตาม หลี่ได้ปฏิเสธ โดยอ้างว่าเป็นข้อตกลงกับทางร้าน และจัดการโอนเงินเพิ่มเติมให้กับทางร้าน
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เบื้องต้นทางร้านได้ยอมรับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากความประมาทของพนักงาน และตกลงที่จะจ่ายค่าชดเชยให้หลี่ แต่ต่อมาก็ได้กลับคำพูด พร้อมปฏิเสธการติดต่อ และไล่ให้หลี่ไปยื่นฟ้องเอา
วันที่ 8 พ.ย. หลี่ได้ตัดสินใจโพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นลงบนโซเชียล ซึ่งกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง โดยเฉพาะจากบรรดาคนรักสัตว์ พร้อมคอมเมนต์ เช่น “ถ้าพนักงานมีอะไรที่ไม่พอใจ ก็ควรไปคุยกับผู้จัดการเป็นการส่วนตัว การเก็บความไม่พอใจมาลงกับสัตว์เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ นี่ไม่ใช่ความประมาท พวกเขาไม่ได้เห็นคุณค่าของชีวิตสัตว์เลย” และ “สุดท้ายอัลปาก้าก็ต้องทนทุกข์ทรมานกับสิ่งที่มันไม่ได้ก่อ สัตว์ตัวน้อยที่น่าสงสารเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินใจในชะตากรรมของตัวเองเลย ชีวิตและความตายของพวกมันขึ้นอยู่กับโชคล้วนๆ”
ทั้งนี้ วันที่ 9 พ.ย.ที่ผ่านมา เจ้าของร้านได้ติดต่อมาหาหลี่ ทั้งสองได้พูดคุยและตกลงกันในที่สุด
