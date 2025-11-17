คืบหน้าการสอบสวนอดีตเจ้าอาวาสวัดเส้าหลิน ! อัยการอนุมัติการจับกุม

หลังจากปรากฏข่าวสะเทือนวงการสงฆ์เมืองจีน เจ้าอาวาสวัดเส้าหลินถูกจับสึกและถูกสอบสวนทางอาญาด้วยข้อกล่าวหายักยอกเงินและมั่วสีกาเมื่อ 4 เดือนก่อนนั้น
ล่าสุดสำนักงานอัยการเขตซินเซียง มณฑลเหอหนัน ซึ่งเป็นที่ตั้วของวัดเส้าหลิน ได้อนุมัติการจับกุม “ซื่อหย่งซิ่น” อดีตเจ้าอาวาสผู้มีพฤติกรรมฉาวโฉ่แล้ว ฐานต้องสงสัยยักยอกทรัพย์สินของวัด ยักยอกเงินกองทุนในโครงการต่าง ๆ ที่วัดดำเนินการ และรับสินบนในฐานะเจ้าหน้าที่ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่รัฐ ตามประกาศอย่างเป็นทางเมื่อวันอาทิตย์ ( 16 พ.ย. )
อย่างไรก็ตาม ยังไม่เป็นที่ทราบชัดเจนว่า เขาได้ถูกควบคุมตัวแล้วหรือไม่
พระซื่อ หย่งซิ่น หรือชื่อเดิม “หลิว อิงเฉิง” เกิดเมื่อปีพ.ศ. 2508 ที่มณฑลอานฮุย ปัจจุบันอายุ 60 ปี บวชเป็นหลวงจีนตั้งแต่อายุ 8 ขวบในช่วงที่วัดเส้าหลินมีสภาพเก่าทรุดโทรม มีพระชราจำนวนไม่ถึง 20 รูป วัดเลี้ยงชีพด้วยการทำไร่ ต่อมา เมื่อเขาได้การแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปีพ.ศ. 2542 ก็ดำเนินการพัฒนา โดยเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรมและการศึกษาศิลปะการต่อสู้ของวัดเส้าหลินจนแพร่หลายเป็นที่รู้จักในต่างประเทศ นอกจากนั้น ยังก่อตั้งบริษัทหลายสิบแห่งนอกประเทศจีน ทำให้มีการเรียกขานซื่อหย่งซิ่นกันว่า “ พระซีอีโอ” พร้อมกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเขาทำให้วัดเส้าหลินกลายเป็นพุทธพาณิชย์
ขณะครองสมณเพศ ซื่อ หย่งซิ่นยังถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินบริษัท ซึ่งบริหารโดยวัดเส้าหลิน ครอบครองรถยนต์หรูหลายคัน และมีบุตรนอกกฎหมายกับผู้หญิงหลายคน
ข้อกล่าวหาอื้อฉาวเหล่านี้ทำให้ในเดือนกรกฎาคมซื่อ หย่งซิ่นถูกริบใบรับรองสถานภาพนักบวชในพุทธศาสนาจีน หรือ “ถูกจับสึก” โดยสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งจีนระบุในเวลานั้นว่า ซื่อ หย่งซิน ประพฤติตัวเสื่อมเสียศีลธรรมอย่างเลวร้ายที่สุด บ่อนทำลายชื่อเสียงของชุมชนชาวพุทธ ทำลายภาพลักษณ์ของพระภิกษุ
ทั้งนี้ วัดเส้าหลินก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.1038 ( ค.ศ. 495 ) และเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งกำเนิดของพระพุทธศาสนานิกายเซนและศิลปะการต่อสู้กังฟูของจีน
